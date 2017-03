Tre fjerdedeler av Mosul er frigjort, og nå har ikke IS noen vei å rømme: - Fienden har mistet kraften

(Dagbladet): Det blodige slaget om irakiske Mosul startet i oktober i fjor, og skulle egentlig bare ta noen uker.

I stedet utviklet det seg til en knallhard kamp mellom IS og irakiske regjeringsstyrker, som til nå har vart et halvår.

Den internasjonale koalisjonen har lyktes i å gjenerobre de østlige delene av byen, og startet 19. februar en offensiv for å drive IS ut fra Vest-Mosul.

Den første store seieren kom da de få dager senere lyktes i å gjenerobre flyplassen i millionbyen, noe som regnes som et viktig første steg.

- 17 av 40 distrikter frigjort

Nå har de lyktes i å ta tilbake rundt en tredjedel av området, opplyser generalmajor Maan al-Saadi i de irakiske regjeringsstyrkene til AFP.

- Fienden har mistet kraften og motstanden er svakere. De har begynt å miste bestemmelsesretten og kontrollen, sier han til Reuters, og legger til at omtrent 17 av 40 distrikter i den vestlige delen nå er gjenerobret.

Han er optimistisk, og sier han tror det vil ta kortere tid å erobre Vest-Mosul enn det tok å ta den østlige delen av byen.

I ettermiddag norsk tid kom også nyheten som kan gjøre det enklere for koalisjonsstyrkene å gjenerobre IS' hovedsete.

AFP melder nemlig på Twitter at IS-krigerne som fremdeles er igjen i byen, nå i realiteten er fanget der etter at alle inn- og utfartsårer til Mosul nå er kuttet.

Midtøsten-ekspert Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen tror også at det bare er et tidsspørsmål at byen blir frigjort fra IS.

- Når det gjelder Mosul er det opplagt at de allierte har voldsomt mye større militærkrefter enn det ressurser enn IS, men jo mer de presser IS-styrkene sammen, jo saktere vil det antagelig gå, fordi IS barrikaderer seg og kjemper mer og mer intenst. Likevel er slutten antageligvis klar. Spørsmålet er bare om det vil ta uker eller måneder, sier Vikør.

- Sloss for alt de har

Kampen om den vestlige delen av Mosul er imidlertid vanskelig fordi gatene her er eldre og smalere enn i øst.

Det betyr at irakiske soldater må ut av kjøretøyene sine og gå til fots, og fra hus til hus.

Fanget i kryssilden er også flere hundre tusen sivile.

For bare noen dager siden skrev Al Jazeera at minst 50 000 personer hadde klart å flykte fra området siden de irakiske styrkene startet sin offensiv for tre uker siden.

Dessverre er et ukjent antall - trolig mellom 600 000 og 700 000 - fortsatt fanget i bydelen.

- Kampene er veldig intense, sa FN-koordinator Lise Grande til Al Jazeera for to dager siden.

Hun sier folk som flykter fra Vest-Mosul tar en ekstremt stor risiko, og at de noen ganger blir skutt av snikskyttere fra IS.

Likevel forventer FN at opptil 450 000 personer vil legge ut på flukt fra området og til allerede fulle flyktningleirer i utkanten av byen.

Trapper opp i Raqqa

Nyheten om koalisjonens framskritt i Vest-Mosul kommer bare dager etter at det ble kjent at US Marines - altså amerikanske bakkestyrker - settes inn i kampen om å gjenerobre IS sitt hovedkvarter Raqqa i Syria.

Amerikanske soldater på bakken i Syria, markerer at USA trapper opp kampen mot IS.

- At amerikanerne ser mot Raqqa samtidig som Mosul-aksjonen pågår, er et uttrykk for at ISIL nå ordentlig er drevet på defensiven. Amerikanerne kommuniserer også et sterkt budskap til venner og allierte om at en strategisk seier på bakken er innen rekkevidde, sa forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) til Dagbladet før helga.