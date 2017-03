Tre meldt døde og over 60 skadet i angrep mot militærsykehus i Kabul

(Dagbladet): Det største militærsykehuset i Kabul, Sardar Daud Khan-hospitalet, er under angrep.

Nettstedet til TV-stasjonen Tolo News melder nå i formiddag om minst tre døde og 54 skadede som ifølge helsedepartementet er tatt til Wazi Akbar Khan-sykehuset, mens 12 andre skadede er tatt til et annet Kabul-sykehus.

Angrepet begynte omtrent klokka 05.40 norsk tid, da en selvmordsbomber detonerte eksplosivene sine utenfor en hovedport, og fire andre tok seg inn på sykehusområdet.

Ifølge Reuters har den Islamske staten (IS) påtatt seg ansvaret for angrepet.

Sykehuset har 400 sengeplasser. Like i nærheten ligger to sivile sykehus.

Angripere i legefrakker

Sykehusarbeideren Abdul Qadir sier til Reuters at han så en mann kledd i legefrakk ta ut et gevær av typen AK-47, og at han drepte i hvert fall en pasient og en arbeider ved sykehuset. Også de andre skal ha vært kledd i legefrakker.

Qadir hørte også skyting flere andre steder på sykehusområdet.

- Våre styrker er der og det er harde kamper, sier forsvarsdepartementets talsmann Dawlat Waziri ifølge Reuters. Han sier at en angriper er drept og at to andre slåss videre, mens en soldat er drept og tre andre er skadet.

Ifølge en sikkerhetsfunksjonær som Reuters har snakket med begynte angrepet med en eksplosjon på baksiden av sykehuset.

Angripere med automatvåpen og håndgranater skal deretter ha tatt seg opp til tredje og fjerde etasje i sykehuset, og åpnet ild mot sikkerhetsstyrker.

Sykehuset ligger like ved USAs tungt bevoktede ambassade i Kabul.

«Be for oss»

Afghanistans president Ashraf Ghani sier at angrepet tråkker på all humanitet.

- I alle religioner er et sykehus betraktet som et fredet område og å angripe det er å angripe hele Afghanistan, sa presidenten i følge BBC.

Et medlem av staben skriver på Facebook: «Angriperne er inne i sykehuset. Be for oss», skriver NTB.

Nyhetsbyrået skriver at det ifølge myndighetene er opprørere som står bak angrepet, som har rystet det diplomatiske strøket i Kabul.



Det er bare ei uke siden 16 personer ble drept i to selvmordsangrep fra Taliban. Det var det til da siste i rekken av en serie angrep i en Taliban-offensiv.