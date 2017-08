Tre personer skutt og drept ved rettsbygning i Moskva

(Dagbladet): Minst tre personer ble tirsdag ettermiddag skutt og drept ved en rettsbygning i Moskva, ifølge BBC.

De omkomne var blant fem tiltalte i forbindelse med en rettssak som skulle starte tirsdag, og skal ha blitt skutt av politiet da de forsøkte å rømme fra stedet, skriver den britiske kringkasteren.

Russiske medier meldte tidlig om fire drepte, men dette tallet er nå nedjustert til tre.

Ifølge den russiske nyhetskanalen RT skal de tre, som myndighetene mener alle var medlemmer av den kriminelle «GTA-gjengen», ha stjålet våpenet til en politimann som eskorterte dem i en heis i bygget. De tre kom seg unna, men politimannen hadde allerede kalt inn forsterkninger, som skjøt og drepte de tre da de forsøkte å rømme fra stedet.

- Tre mistenkte ble skutt og to andre skadd da de forsøkte å komme seg ut fra heisen etter å ha tvunget opp dørene, sier politiets talsperson Tatiana Petrova i en uttalelse gjengitt av RT:

«GTA-gjengen» er mistenkt for å stå bak flere drap på uskyldige bilister i Moskva-området de siste månedene. De har fått tilnavnet sitt etter det populære voldelige tv-spillet Grand Theft Auto. Ifølge RT skal medlemmer av gjengen ved flere anledninger ha utplassert spikermatter på ulike motorveistrekninger for å stoppe biler, for så å skyte og drepe sjåførene - uten å stjele noe som helst.

Natalia Osipova, pressetalskvinne for retten, bekrefter hendelsen, og sier at bygget er evakuert, ifølge russiske RT.