Tre personer skutt på fransk skole: - Gjerningsmannen var ustabil

(Dagbladet): Tidligere i dag ble tre personer skutt og såret, da en 16 år gammel gutt begynte å skyte på en skole i Frankrike.

Hendelsen skjedde på den videregående skolen Alexis de Tocqueville, som ligger i Grasse, vest for Nice.

På en pressekonferanse i kveld sier den franske utdanningsministeren at gjerningspersonen bak skoleskytingen var ustabil.

Fascinert av våpen

– Det var en sinnssyk handling fra en ungdom som er ustabil og fascinert av våpen, sa utdanningsminister Najat Vallaud-Belkacem da hun besøkte småbyen der skoleskytingen fant sted.

Gutten ble arrestert like etter hendelsen. Han er 16 år, og ikke 17, som det ble meldt tidligere i dag.

Skolens rektor og to elever ble påført lettere skuddskader og får behandling på sykehus. Ytterligere fem personer får behandling for skader de fikk i panikken som oppsto etter skytingen, opplyser innenriksdepartementet i Paris.

Ikke terror

Fransk påtalemyndighet tror eleven var motivert av nag til noen av klassekameratene. Den mistenkte tenåringen hadde delt bilder og videoer på sosiale medier av skoleskytinger i USA, deriblant Columbine-massakren der 13 mennesker ble drept i 1999.

Hendelsen dreide seg ikke om et terrorangrep.

En elev ved den videregående skole fortalte til radiokanalen France Info tidligere i dag at hun hørte et smell.

- Vi trodde ikke det var et angrep, men vi gjemte oss under bordene av refleks. Jeg gikk for å lukke vinduene, da jeg så en fyr som så meg rett i øynene. Han så ut som en student. Han var ikke veldig høy. Han skjøt i lufta før han løp bort. Vi ble inne i klasserommene til politiet kom, sier hun til France Info.

Dagbladet/NTB