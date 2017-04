Tre personer tatt av snøskred i Sunndal - mann til sykehus

En mann i 50-åra er fløyet til sykehuset etter at han ble tatt av et snøskred fra fjellet Hesten i Sunndal på Nordmøre. To andre måtte også graves ut, men er uskadd.

Skredet gikk fra Hesten i retning Kongens krone, ifølge Møre og Romsdal politidistrikt , som fikk melding om dette klokka 11 lørdag formiddag.

Politiet fikk meldingen fra AMK.



De tre personene som ble tatt av skredet var en del av et turfølge på seks. Det var norske statsborgere som var på skitur, ifølge politiet.

Fra skredet gikk til mannen i 50-åra ble fløyet til sykehuset i Ålesund med helikopter, gikk det svært kort tid. Skadeomfanget til mannen er uvisst, men det skal ikke være snakk om livstruende skader.

- AMK hadde tilfeldigvis et ambulansehelikopter i Sunndal. Aksjonen gikk fort, sier Tove Anita Asp, politiets operasjonsleder.

De to andre som måtte graves ble seinere hentet av Sea King-helikopter, ifølge operasjonslederen.



Et par timer seinere var aksjonen i området over. Politiet og ambulansetjenesten fikk bistand fra Norsk Folkehjelp Nesset.

De hadde ni mannskaper i aksjon ved snøskredet i Sunndal, opplyser de.