- Tre skadd i skyting på fransk skole

(Dagbladet): Flere personer er skadd etter skyting på en skole i Frankrike, opplyser politikilder til franske medier.

Skytingen skjedde på den videregående skolen Alexis de Tocqueville, som ligger i Grasse, vest for Nice, skriver avisen L'Express.

Tre personer er skutt og såret, bekrefter politiet overfor nyhetsbyrået AP. Ytterligere fem personer skal ha hatt behov for helsehjelp i forbindelse med sjokkskader.

Rektor ved skolen skal være blant de som er skutt.

Lokale myndigheter sier det ikke er noen grunn til å mistenke at det dreier seg om et terrorangrep.

Til lokalavisa Le Dauphiné Libéré sier Christian Estrosi, president i området rundt Grasse, at rektoren ikke skal være livstruende skadd.

Etterforskerne jobbet først ut fra en hypotese om at to gjerningsmenn skal ha stått bak skytingen. Ifølge en talsmann for innenriksdepartementet, har man imidlertid ikke lenger mistanke om dette, og en politikilde har uttalt at 17-åringen handlet alene.

Ikke terror

En person ble kort tid etter pågrepet for skytingen. Den arresterte skal være en 17 år gammel gutt, og skal være en elev ved skolen, ifølge BFMTV.

17-åringen skal ikke være kjent av politiet fra før, ifølge Le Monde.

Lokale kilder opplyser at skytingen trolig skal ha sin årsak i en hendelse mellom to elever, og den ikke er relatert til terror, ifølge Reuters. Le Dauphiné Libéré skriver at gutten skal ha vært bevæpnet med en hagle, revolver, pistol og granater, uten at man vet om alle våpnene var operative.

Myndighetene sendte ut terrorvarsel da skytingen ble kjent, og oppfordret folk til å holde seg innendørs. Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen, og franske myndigheter sendte ut nasjonalt varsel.

- Gjemte seg under bordene

Radiokanalen France Info har intervjuet en student, som sier at hun var i timen da hun hørte et smell. Det melder Telegraph.

- Vi trodde ikke det var et angrep, men vi gjemte oss under bordene av refleks. Jeg gikk for å lukke vinduene, da jeg så en fyr som så meg rett i øynene. Han så ut som en student. Han var ikke veldig høy. Han skjøt i lufta før han løp bort. Vi ble inne i klasserommene til politiet kom, sier hun til France Info.

Fascinert av Columbine

Den franske avisen Le Monde melder at den arresterte 17-åringen skal ha vært fascinert av Columbine-massakren. Det skal være flere referanser til den i det han har publisert på sosiale medier.

Columbine-massakren fant sted i 1999 på Columbine High School i Colorado, USA, da to elever skjøt og drepte 12 av sine medelever.

Lokalavisa Nice-Matin melder også at 17-åringen skal ha blitt mobbet.

Skyteepisoden kommer kort tid etter at en brevbombe gikk av på Det internasjonale pengefondet sine kontorer i Paris tidligere i dag.

Frankrike befinner seg fortsatt i en unntakstilstand etter terrorangrepene mot Nice i fjor sommer og Paris i november 2015.

Dagbladet følger saken.