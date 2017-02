Trebarnsforeldrene Julie og Mike fikk begge uhelbredelig kreft. Her tar de sitt siste farvel

(Dagbladet): Med tre års mellomrom ble trebarnsforeldrene Mike og Julie Bennet diagnostisert med uhelbredelig kreft.

Parets tre barn Oliver (13), Hannah (18) og Luke (21) var til stede på sykehuset i Liverpool, da foreldrene tok et siste farvel med hverandre forrige uke. Bare timer etter at bildet ble tatt, sovnet Mike stille inn.

Seks dager seinere døde mamma Julie på det samme sykehuset.

- Ord kan ikke beskrive vår desperate sorg for denne vakre familien, sier Heaton Gallagher, en familievenn og talsperson for de tre barna, til avisa Liverpool Echo.

Fikk sjokkbeskjed

Det var i 2013 Mike Bennet (57) fra Liverpool i England fikk den tunge beskjeden. Legene hadde funnet en kreftsvulst i hjernen, og det var lite trolig at han ville overleve.

- Alle kjenner til familiens generøsitet, deres kjærlighet til livet, og deres jordnære tilnærming til ting. Julie har sørget for at barna beholdt en normal rutine, mens hun måtte jobbe med Mikes sykdom de siste åra, forteller Gallagher.

Men tre år etter at familien fikk den tøffe beskjeden om Mikes sykdom, ventet et nytt grusomt tilbakeslag.

Legene hadde funnet en kul i brystet til Julie, som kort tid etter ble diagnostisert med brystkreft med spredning. Kreften hadde raskt spredt seg til lever, nyrer og andre organer, og legene kunne ikke gjøre noe for å redde henne.

Da bestemte Julie seg for at hun skulle skape så mange gode minner som mulig for de tre barna, forteller Gallagher.

I løpet av forrige uke sovnet begge to inn på et sykehus i Liverpool.

- De siste tre åra har vært utrolig vanskelige, både for foreldrene våre og for oss. De neste månedene kommer også til å bli tøffe, når vi nå skal lære oss å leve videre uten dem, sier parets eldste sønn Luke og legger til:

- Men om vi kan finne det samme motet som de begge viste i kampen mot deres sykdom, og spesielt den mamma viste da hun tok vare på oss gjennom alt dette, så vet jeg at vi sammen kan komme oss gjennom dette.

- Utrolig vanskelig

Bildet av parets siste avskjed har så langt blitt delt tusenvis av ganger i sosiale medier, og har fått bred omtale i internasjonale medier.

Familiens venner og slektninger har lovet at de skal støtte barna gjennom månedene og årene som kommer.

Familiens nære venn, Sue Wright (48), sier til Daily Mail at hun besøkte Julie etter at Mike hadde sovnet inn.

- Jeg fortalte henne at vi kom til å samle oss for å ta vare på barna. Da åpnet hun øynene og smilte.

Nå har flere venner av paret startet en innsamlingsaksjon, som skal hjelpe de tre barna Initiativtakerne hadde et håp om å samle inn 50 000 pund på JustGiving.com. Så langt har folk fra hele verden gitt over 120 000 pund.

- Min bror, søster og jeg er overveldet av den enorme støtten og generøsiteten vi har mottatt, sier eldstesønnen Luke ifølge The Guardian.

- Hvil i fred min vakre søster

Søndag skrev også Julies søster Sandra en rørerende melding på Facebook:

- Hvil i fred min vakre søster Julie Benett og svoger Michael Bennet. Ord kan ikke beskrive hvordan jeg, familien og deres tre fantastiske barn Luke, Hannah og Oliver har det akkurat nå. Nå har dere i det minste funnet fred, og er sammen. Jeg elsker dere begge mer enn ord kan beskrive.