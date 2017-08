Trikken brøt sammen midt i rushtida. Da gikk trikkefører Waqas (27) ut i regnet

(Dagbladet): Det er ikke alltid ting går på skinner.

I rushet i Hegdehaugsveien i Oslo mandag ettermiddag fikk 11-trikken tekniske problemer og måtte stanse opp.

Trikkesjåfør Waqas Arif (27) gikk ut i regnet og endte med å stå og dirigere trafikken, mens han ventet på at hjelpen skulle komme.

Det var Akersposten som først omtalte hendelsen.

- Forbilledlig initiativ

Det hele ble observert av Pål Magnus Tømmervold, som tok et bilde og la igjen en melding på Ruters hjemmesider. Du kan lese hyllesten hans nederst i saken.

- Takket være det forbilledlige initiativet fra trikkesjåførens side, gled trafikken videre på smertefritt vis, sier Tømmervold til Akersposten.

Innlegget er likt av 5000 i skrivende stund, og mange har lagt igjen en hyllest til trikkesjåføren.

« Så flott gjort! Stå i rushen og dirigere bilister med lavt blodsukker fortjener 🙌🙌🙌Handlingens mann her er virkelig løsningsorientert og eksemplarisk.»

«Ja, vi er altfor gode og ivrige på å kritisere og klage, oss fleste burde heller ta seg tid til å nevne alle de positive hverdagshelter vi omgir oss med.»

«Han er er flott eksempel ALLE buss og trikkeførere i landet burde følge.»

- Tenkte det var best å hjelpe til

Vi får tak i hovedpersonen i en timinutterspause i skiftet på ettermiddagen. Han er litt overveldet over all den positive tilbakemeldingen, og mener ikke han gjorde noe spesielt.

- Det var en stans, og siden det var rushtid, tenkte jeg det kommer til å bli kaos. Så etter å ha gitt passasjerene beskjed om at verkstedbil er bestilt og at hjelp er på vei, tenkte jeg at det var best å hjelpe til, sier Arif til Dagbladet.

Han gikk ut og begynte å dirigere trafikken.

- Jeg sto jeg der og dirigerte selv om jeg ikke har opplæring i dirigering. Jeg har bare sett noen youtubevideoer.

Han takker Tømmervold for å ha publisert innlegget på veggen til Ruter, og mener det er han som fortjener ros.

- Jeg visste ikke at det skulle komme noe innlegg jeg var tagget i, hvor det var 5000 likes. Det er veldig rørende og emosjonelt. Jeg har fått meldinger fra venner og kjente og fremmede.

Waqas Arif har jobbet for Ruter siden 2014 og påpeker at ekstraservice er en del av opplæringen.

- Vi har blitt lært opp til ikke bare å kjøre trikken, men også yte det lille ekstra hvis det trengs. Det var bare det jeg gjorde.

Her er innlegget fra Tømmervold

«Jeg har lagt merke til flere av innleggene på denne siden ofte omhandler kritikk mot Ruter og Sporveiens sjåfører. Om alle disse er konstruktive er ikke opp til meg å vurdere, men jeg vil i hvert fall gi sjåføren om bord på 11-trikken fra Majorstuen, rundt kl.16.30 mandag, de beste skussmål.

Trikken hadde tilsynelatende stanset på grunn av tekniske problemer ved Homansbyen. Derimot led ikke den hissige rushtrafikken noen nød, til tross for at halve Hegdehaugsveien var sperret. For der sto trikkesjåføren med stoisk ro i høljregn og dirigerte trafikken fra fire forskjellige retninger.

At en og annen utålmodig bilist tutet, brydde ikke hedersmannen seg noe om. Han sto der med rak rygg og arbeidsmoral oppetter ørene, og løste situasjonen på forbilledlig vis! Med all respekt: Jeg tviler på at alle disse egenskapene, også de menneskelige, står i noen lærebok.

Selv politiet sjekket om de kunne bistå, men lovens lange arm følte seg raskt overflødig og kjørte bare videre. Jeg ga «orkestersjefen» en tommel opp idet jeg måtte dra videre etter et kvarters tid, som han takket for på ydmykt vis. Jeg blir ikke forundret om han står der ennå, to timer senere. 😊

Forhåpentligvis kan denne historien inspirere andre sjåfører, som har all grunn til å være stolt av kollegaen sin!! Keep up the good work »