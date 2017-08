Triller terning på partienes dyrepolitikk: - Listen over sviket mot dyra var lang

(Dagbladet): Dyr kan som kjent ikke stemme ved stortingsvalg. Men hadde de kunne det, ville de definitivt ikke stemt på landbrukspartiet Senterpartiet, ifølge Dyrevernalliansen.

Alliansen har gjennomgått alle partienes partiprogram på vegne av firbeinte og andre krabater, og triller Senterpartiets dyrepolitikk til terningkast én.

Se Dyvernalliansens fullstendige vurdering av alle partiene nederst i saken.

- Vi synes det er trist at Senterpartiet, som er et landbruksparti, stadig stemmer i dyrenes disfavør. Man burde kunne forvente at Senterpartiet som står både bønder og husdyrene våre nærmest har en godhet for dyrene, men Senterpartiet har istedet posisjonert seg som det mest dyrefiendtlige partiet, sier Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Det enøyde terningkastet kommer spesielt som følge av Senterpartiets positive holdning til pelsdyrnæringen og partiets ønske om å trappe opp fiskeoppdretten.

Sekser til MDG

Det er forøvrig Miljøpartiet de grønne som har den mest dyrevennlige politikken i Norge, ifølge Dyrevernalliansen. De gir MDG en sekser på terningen. Nest best er Venstre med en femmer.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg, selv om meningsmålingene har flatet ut noe i det siste. På Dagbladets nyeste måling ligger partiet på 11,3 prosent oppslutning.

Ringnes Efskind sier Norges dyr neppe ville likt Sp-framgangen - dersom de hadde forstått seg på politikk, da.

- Dette med at Senterpartiet gjør det så bra og ser ut til å kunne få betydelig innflytelse, det er ekstremt dårlig nytt for dyrene, sier hun.

- Hvorfor det?

- Hvis Senterpartiet kommer i regjering er det svært sannsynlig at de får Landbruksdepartementet. Senterpartiets styring av Landbruks- og matdepartementet var en tragedie gjennom de åtte årene de satt ved makten sist. Listen over sviket mot dyra var lang, spesielt mot husdyrene våre som står bøndene og dermed Senterpartiet nærmest, hevder Ringnes Efskind.

Sp: - Uproft

Senterpartiets Geir Pollestad er skuffet når han får høre om den knusende dommen fra Dyrevernalliansens terning.

Han beskylder motparten for å se seg blinde på pelsdyroppdratt.

- Det er ingen parti på Stortinget som har så mange tillitsvalgte med dyr som hobby, levebrød og livsstil, som vi i Senterpartiet. Mange av oss jobber med dyr hver dag. Det er klart vi er opptatt av dyrevelferd, sier han.

- Dette koker nok ned til pelsdyr, hvor vi og Dyrevernalliansen er uenige. Jeg synes det er uproft av dem å la denne ene saken skygge så voldsomt.

- Hvorfor er ikke dyrevelferd viet større plass i Senterpartiet? Dere er jo et landbruksparti.

- Ja, og derfor faller det jo på egen urimelighet, dette. Jeg tror ikke Dyrevernalliansen har forstått at vår politikk, med mindre gårdsbruk som gir bøndene tid til å ta vare på dyrene, er veldig dyrevennlig.

- Kan Senterpartiet miste stemmer fra dyrevenner nå?

- Det er jeg ikke redd for. Vi lever godt med kritikk fra Dyrevernalliansen, for jeg tror de har misforstått hva Senterpartiets politikk går ut på. Hele vår landbrukspolitikk bygger opp under god dyrevelferd, selv om vi ikke nevner ordet «dyrevelferd» så ofte i vårt partiprogram, sier Pollestad.

Dyrevernalliansens terningkast Slik vil Dyrevernalliansen rangere de forskjellige partienes dyrepolitikk Miljøpartiet de grønne : «Mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene, bl.a. pels-forbud, dyrepoliti, begrensning av dyreforsøk, kortere dyretransporter, redusert kjøttforbruk og senkede maksgrenser for antall oppdrettsfisk i en merd. Mangler et punkt om forbrukerinformasjon om dyrevelferd. Terningkast 6 »





: «Mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene, bl.a. pels-forbud, dyrepoliti, begrensning av dyreforsøk, kortere dyretransporter, redusert kjøttforbruk og senkede maksgrenser for antall oppdrettsfisk i en merd. Mangler et punkt om forbrukerinformasjon om dyrevelferd. » Venstre : «Et godt program på dyrevelferd, og en sterk femmer til Venstre. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett og import, vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking av produkter. Har flere gode punkter ang. dyrs rettsvern og dyrevelferd under slakt og transport. Mangler fokus på redusert kjøttforbruk, og et punkt om å redusere dyreforsøk. Terningkast 5 »





: «Et godt program på dyrevelferd, og en sterk femmer til Venstre. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett og import, vektlegge dyrevelferd i landbruksstøtten, utrede dyrevelferdsmerking av produkter. Har flere gode punkter ang. dyrs rettsvern og dyrevelferd under slakt og transport. Mangler fokus på redusert kjøttforbruk, og et punkt om å redusere dyreforsøk. » SV : Flere gode punkter. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett, stille strengere krav til kyllingproduksjon og redusere kjøttforbruket. Kunne gjerne ha hatt enda flere dyrevelferdstiltak, f.eks. forbrukerinformasjon om dyrevelferdstiltak og premiering av god dyrevelferd i landbruksstøtten. Terningkast 4»





: Flere gode punkter. Vil bl.a. forby pelsdyroppdrett, stille strengere krav til kyllingproduksjon og redusere kjøttforbruket. Kunne gjerne ha hatt enda flere dyrevelferdstiltak, f.eks. forbrukerinformasjon om dyrevelferdstiltak og premiering av god dyrevelferd i landbruksstøtten. Rødt : «Dyrevelferd vies begrenset plass i programmet, men det er flere gode punkter, bl.a. avvikling av pelsdyrproduksjon, god dyrevelferd i landbruket og eget dyrevelferdstilsyn. Ønsker heller ikke flere fisk i oppdrettsmerdene eller ytterligere utsettelser av løsdriftskravet for kyr. Terningkast 4»





: «Dyrevelferd vies begrenset plass i programmet, men det er flere gode punkter, bl.a. avvikling av pelsdyrproduksjon, god dyrevelferd i landbruket og eget dyrevelferdstilsyn. Ønsker heller ikke flere fisk i oppdrettsmerdene eller ytterligere utsettelser av løsdriftskravet for kyr. «Arbeiderpartiet : Dyrevern eller dyrevelferd ikke nevnt i programmet. Vil ha vekst og satse på nye arter i fiskeoppdrett. Forbud mot pels trekker opp, samt krav om å finne løsninger på dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett. Terningkast 3»





: Dyrevern eller dyrevelferd ikke nevnt i programmet. Vil ha vekst og satse på nye arter i fiskeoppdrett. Forbud mot pels trekker opp, samt krav om å finne løsninger på dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett. «Høyre : Vil opprettholde pelsdyrproduksjon samt ha vekst i fiskeoppdrett. Fremhever dyrs egenverdi, dyrevelferd som et mål i landbruket og forbrukerinformasjon for dyreetiske valg, noe som er positivt. Vil også ha dyrepoliti, men er foreløpig langt fra dyrenes valg. Terningkast 2 »





: Vil opprettholde pelsdyrproduksjon samt ha vekst i fiskeoppdrett. Fremhever dyrs egenverdi, dyrevelferd som et mål i landbruket og forbrukerinformasjon for dyreetiske valg, noe som er positivt. Vil også ha dyrepoliti, men er foreløpig langt fra dyrenes valg. » KrF : «Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og øke produksjonen samt satse på nye arter i fiskeoppdrett. Reduksjon av dyreforsøk, støtte til ombygging av løsdriftsfjøs og bekjempelse av dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett trekker opp. Terningkast 2»





: «Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og øke produksjonen samt satse på nye arter i fiskeoppdrett. Reduksjon av dyreforsøk, støtte til ombygging av løsdriftsfjøs og bekjempelse av dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett trekker opp. Frp : «Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ekspandere samt satse på nye arter i fiskeoppdrett. Avvikling av opplysningskontorene for animalske produkter, dyrepoliti og andre gode punkter ang. dyrs rettsvern trekker opp. Terningkast 2»





: «Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ekspandere samt satse på nye arter i fiskeoppdrett. Avvikling av opplysningskontorene for animalske produkter, dyrepoliti og andre gode punkter ang. dyrs rettsvern trekker opp. Senterpartiet: «Få dyrevelferdstiltak i programmet. Vil opprettholde pelsdyrproduksjon og ha vekst i fiskeoppdrett. Stimulering til mer beitebruk og bekjempelse av dyrevelferdsproblemer i fiskeoppdrett er positivt. Terningkast 1»