Trippeldrasmann ville drepe «så mange hvite menn som mulig». Lo og var stolt i avhør

(Dagbladet): 38 år gamle Kori Ali Muhammed ble tirsdag pågrepet for å ha skutt og drept tre menn på åpen gate i byen Fresno i California.

I avhør har 38-åringen ikke gitt tegn til noen form for anger, ifølge nyhetsbyrået AP. Ifølge politiet er Muhammed stolt av det han oppnådde og lo mange ganger mens han forklarte sine handlinger for politiet.

Var ettersøkt

Muhammed skal ha fått vite om at han var ettersøkt i forbindelse med drapet på en sikkerhetsvakt i forrige uke, noe som skal ha ført til at han ønsket å drepe så mange hvite menn som mulig.

- Ha ville drepe så mange hvite menn som mulig og det var det han hadde bestemt seg for å gjøre den dagen. Han sa at han ikke likte hvite menn og sa at hvite var ansvarlige for å holde svarte nede, sier politisjef i Fresno Jerry Dyer.

Muhammed skal ha ropet «Gud er størst» på arabisk da han ble tatt i politiets varetekt. Politisjef Dyer sier Muhammed «ikke er en terrorist, men en rasist».

- Det vi vet er at dette var en tilfeldig voldshandling. Det er all grunn til å tro at han handlet på egenhånd, sier Dyer, ifølge Fresno Bee.

Under drapet på sikkerhetsvakten, som ble fanget på et overvåkningskamera, skal Muhammed ikke ha kommet med religiøse utrop.

I avhør har han forklart at han er muslim, men at han ber til sju forskjellige guder og ikke har vært i en moské på 25 år.

«Black Jesus»

Muhammed skal ha skrevet innlegg mot hvite mennesker og regjeringen på sin Facebook-side. Han gikk under kallenavnet «Black Jesus».

Under avhør har 38-åringen vært svært samarbeidsvillig. Han forklarte at sikkerhetsvakten som ble drept torsdag i forrige uke hadde vært respektløs overfor ham under en krangel.

Etter at han drepte sikkerhetsvakten skal Muhammed ha gjemt seg og praktisert vodoo-ritualer fram til han fikk vite at han var ettersøkt for drapet. Det var da han bestemte seg for å drepe så mange hvite som mulig.

De tre mennene som ble drept tirsdag hadde ingen kjent forbindelse med hverandre eller Muhammed. De var tilfeldige ofre.

Muhammed har kriminelt rulleblad. Han er tidligere arrestert for nakotika og brudd på våpenloven.

I tillegg har han blitt anklaget for å komme med terrortrusler og vært assosiert med gjenger, men det har ikke blitt bekreftet at han faktisk har vært medlem av en gjeng, ifølge politiet.