«Tro meg, jeg skal ikke skuffe dere», sa Trump da han besøkte Boeing-fabrikken. Nå har de ansatte fått beskjed om at opp mot 200 får sparken

(Dagbladet): - Arbeidsplasser er en av hovedgrunnene til at jeg står her i dag som deres president, og jeg vil aldri, aldri, skuffe dere. Tro meg, jeg skal ikke skuffe dere, sa USAs president Donald Trump i februar.

Uttalelsen kom under et besøk til Boeings flyfabrikk i Charleston i Sør-Carolina i februar i år, og ble stort sett møtt med jubel blant de frammøtte ansatte.

- Vi er her i dag for å feire amerikansk ingeniørkunst og amerikansk produksjon. Vi er også her for å feire arbeidsplasser. Jobber, proklamerte USAs president Donald J. Trump da han besøkte Boeing-fabrikken i februar.

Fem måneder seinere er det ingen av de ansatte som jubler.

Denne uka fikk de ansatte ved den samme flyfabrikken beskjed om at jobbene deres nå står i fare. Boeing har nemlig bestemt seg for at inntil 200 av stillingene, ved fabrikken der Trump hyllet sin egen evne til å skape arbeidsplasser, skal kuttes, ifølge Washington Post.

Kuttene begrunnes blant annet med færre bestillinger av selskapets Dreamliner-fly.

- Vår konkurransesituasjon er nådeløs, og det har gjort det tydelig at dette selskapet er nødt til å kutte kostnader for å bli mer konkurransedyktige, sier Boeing i en uttalelse.

Det får fagforeningsleder Jonathan Battaglia til å rase:

- Dette handler ikke om konkurransekraft. Det handler om å skaffe mer penger til sjefer og aksjeeiere, sier Battaglia til avisa.

- USA skal vinne

Det er ikke klart nøyaktig hvor mange som mister jobben, men selskapet sier de har et mål om at «færre enn 200» må gå, skriver avisa. Ifølge CNN Money sier de at rundt 200 jobber vil forsvinne.

- Vi elsker våre arbeidere, og vi skal beskytte våre arbeidere. Vi kommer til å kjempe for jobbene våre, og vi skal kjempe for familiene våre. Og vi skal kjempe for å skaffe flere arbeidsplasser, og bedre arbeidsplasser for lojale amerikanske borgere, sa presidenten i februar.

Budskapet om at Trump skulle kjempe for arbeidsplasser, ble i all hovedsak godt mottatt blant de Boeing-ansatte som allerede i desember i fjor hadde fått vite at selskapet jobbet med en nedbemanningsplan. Men akkurat disse jobbene har ikke blitt spart.

I begynnelsen av denne måneden kunne imidlertid Trump feire en strålende nyhet. Den månedlige rapporten over USAs offisielle ledighetstall, viste at arbeidsledigheten var nede på 4,3 prosent. Ikke siden 2001 har de vært lavere.

- Absolutt strålende økonomisk framgang siden valgdagen. Mer enn en million nye jobber i privat sektor, sa Trump under en tale dagen før tallene ble lagt fram.

- USA handler om å skape drømmer

Boeing er en av de største private arbeidsgiverne i USA, med rundt 140 000 ansatte i landet.

Presidenten hadde ingen konkrete tiltak eller planer å lansere under februar-besøket, men han var der blant annet for å se nærmere på de nye Dreamliner-flyene som produseres der.

- Dreamliner er et flott navn. USA handler om å skape drømmer, sa presidenten.

- Jeg vil ikke at bedrifter flytter ut av dette landet. Vi skal skape arbeidsplasser til det amerikanske folk. Vi vil ha produkter laget i USA av amerikanske hender, sa han videre.

NTB meldte den gang at det også kunne høres spredt buing blant publikum.