(Dagbladet): I juni 2014 kjøpte Broaddus-familien det de trodde var drømmehuset i Westfield i delstaten New Jersey.

Men bare tre dager etter at huset var deres, begynte det å gå opp for dem at kjøpet deres hadde mer til felles med et mareritt.

Familien fikk nemlig tilsendt et brev - avsenderen hadde bare skrevet under med navnet «The Watcher». Det skriver blant annet nyhetsbyrået Associated Press.

- I veggene

Her er et lite knippe av brevene familien hevder å ha mottatt:

«Har dere fylt huset med det 'unge blodet' jeg ba om? Når jeg kan navnene deres, vil jeg kalle dem til meg.»

«Har de funnet ut hva som er i veggene?»

«Kommer 'det unge blodet' til å leke i kjelleren?»

«Hvem bor på soverommene som vender mot gata? Jeg kommer til å få vite det så snart dere flytter inn ... Det vil gjøre det enklere for meg å planlegge dersom jeg vet hvem som har hvilket soverom.»

Nytt brev

Nå hevder familien å ha mottatt enda et brev - dette like etter at en leieboer flyttet inn i huset. Det skriver AP.

Politiet i Westfield vil ikke selv kommentere innholdet i brevet da det er knyttet til en pågående etteforskning, men advokat Lee Levitt, som representerer familien Broaddus, beskriver brevets innhold som «mer nedsettende og enda skumlere enn de foregående brevene».

Familien har to unge barn, og sier selv at henvisningene til «det unge blodet» er nok til at de aldri vil komme til å bo i huset selv.

De har gjentatte ganger forsøkt å selge huset, men uten hell. De kjøpte huset for 1,4 millioner dollar i 2014, men selv om de har forsøkt å senke prisen til 1,3 millioner, har de ikke lykkes med å bli kvitt det.

Søksmål

Eiendommen i Westfield har etterhvert blitt gjenstand for en rekke søksmål. Først saksøkte Broaddus-familien de tidligere eierne John og Andrea Woods.

De hevder at Woods-familien visste om dette individet som hevder han er «The Watcher» i tredje generasjon.

Familien Woods svarte på det første søksmålet med å saksøke Derek og Maria Broaddus for å misbruke deres gode navn og rykte. De skal samtidig ha innrømmet å ha mottatt en lapp like før de flyttet ut, men nekter for at innholdet var like uhyggelig som de senere brevene.

Det siste kapittelet i den juridiske sagaen knyttet til huset, er at Broaddus-familien har stevnet kommunen som har avslått en søknad om å rive huset og oppføre to nye eneboliger på eiendommen.

Dette har igjen skapt reaksjoner blant beboerne i området. De mener at mindre eiendommer og mindre boliger vil være «ukarakteristisk for lokalsamfunnet».

I mellomtiden er det fremdeles et mysterium hvem som står bak brevene til «The Watcher», men historien er til forveksling lik handlingen som foregår i filmen med samme navn. Denne kom riktignok ikke ut før i 2016.