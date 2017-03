Trodde hun var feit, hadde 63 kilo stor svulst

I 15 år slet Mary Clancey med vektøkning, til tross for at hun prøvde å slanke seg. Da hun gikk til legen, fant de en enorm svulst på den ene eggstokken.

Til tross for at den hadde vokst seg 63 kilo stor var kreftsvulsten fremdeles på første stadium. Legene ved Lehigh Valley Health Network i Allentown brukte fem timer på å fjerne svulsten i november i fjor.

Clancey veide 166 kilo da hun ble lagt på operasjonsbordet. Legene fjernet 82 kilo svulst og vev, og halverte vekten til kvinnen.

- Ikke i din villeste fantasi kan du forestille deg noe så enormt, kommenterer hun til tv-stasjonen NBC10.

- Bare fant seg til rette

Drøyt 150 centimeter høye Clancey fra St. Clair i Pennsylvania hadde i årevis fått beskjed om å passe på kostholdet sitt. Vekta fortsatte å øke, og hun resignerte og innfant seg med at hun ville forbli en "kort, rund, feit, liten gammel dame".

Svulsten ga henne ingen smerter.

- Den bare fant seg til rette inni der, sier Clancey.

Hun dro til sykehuset fordi hun fikk problemer med å gå og stå.

Svulsten var da for stor til at kameraet på skanneren klarte å få med hele omfanget av den på ett bilde.

Nå kreftfri

Kirurgen som hadde ansvaret for operasjonen, Richard Boulay, opplyser at svulsten hovedsakelig besto av vann og hadde en "glatt og ekkel" konsistens.

De trengte et ekstra operasjonsbord for å forsiktig rulle svulsten til side uten at den skulle sprekke.

Clancey er nå kreftfri og fremdeles i prosessen med å venne seg til et nytt liv som slankere, ikke minst finne balansen igjen nå som halve kroppsvekta er fjernet.

(NTB)