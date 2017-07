«Trollpikken» trolig oppe og står før helga

(Dagbladet): Operasjon «Trollpikken» er i full gang, og steinen skal etter planen på plass innen entreprenør Bertelsen og Garpestad tar ferie fredag.

- Vi finner først ut på torsdag om den vil være klar før helga. Hvis alt går etter planen, skal et helikopter fly opp en kran til «Trollpikken» i morgen, sier Kjetil Bentsen, primus motor, til Dagbladet.

Bentsen sier at entreprenørene har boret hull i steinen i dag. I disse hullene skal det festes stålplater.

Primus motor Bentsen sier kranen som skal komme på onsdag, skal sveises til stålplatene. Kranen skal deretter heise opp «Trollpikken».

Sju meter høy

Etter å ha fått ja fra grunneierne i Eigersund i Rogaland til å gjennomføre gjenreisningen av steinformasjonen lørdag, fikk gravemaskinselskapet Bertelsen og Garpestad med seg Aker Solutions på laget. De har laget steinbukken som skal løfte «Trollpikken», sier entreprenør Sverre Garpestad til Stavanger Aftenblad.

- Den er over sju meter høy. «Trollpikken» skal plasseres mellom føttene i en sveiset A. Det er 4,5 meter mellom føttene, forteller han.

I utgangspunktet skulle steinbukken flys inn i én operasjon, men ifølge entreprenøren ville det krevd et stort helikopter. Men prislappen på 100 000 ble for dyr. Isteden ble det besluttet å benytte et mindre helikopter, slik at steinbukken flys inn til steinformasjonen i flere deler før den sveises sammen.

Giverglede

- Jeg må ta forbehold om at alt går slik vi planlegger, men går det greit, og nå ser det ut som om vi har været med oss, skal «Trollpikken» være på plass igjen før vi tar ferie til helga, sier Garpestad.

I tillegg til de tekniske problemene, skal også andre utfordringer ha dukket opp, skriver Aftenbladet.

Etter mye medieomtale de siste ukene, vil plutselig «alle» til «Trollpikken». Dermed måtte kommunen få på plass i 100 nye parkeringsplasser, ny sti og kart på rekordtid. De har blitt godt hjulpet av 1 300 «Trollpikkentusiaster», som har donert til sammen 230 000 kroner.

Det var 24. juni det ble kjent at «Trollpikken» var knekt. Den skal trolig ha blitt utsatt for hærverk.

(Dagbladet/NTB)