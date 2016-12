Trøndersk forvalter knuser konkurrentene

(Finansavisen): Forte Fondsforvaltning knuser konkurrentene i år, og Jomar Kilnes (60) tar like godt både første- og andreplassen i kåringen av årets fondsforvalter.

Forte Trønder

«Kundene må ikke være trøndere. Men vi forutsetter at de holder med RBK,» lo forvalter Jomar Kilnes da Finansavisen snakket med ham i mai 2013 etter oppstarten av fondet «Forte Trønder».

Da var forvaltningskapitalen på spinkle 10 millioner kroner. Kilnes var da klokkeklar i sin tro på laks, og da særlig SalMar. Tre år senere er Jomar Kilnes årets norske forvalter 2016, skriver Finansavisen. Hans to fond Forte Trønder og Forte Norge knuser all konkurranse i år, og Forte Trønder ligger 15 prosentpoeng foran neste forvalter på listen med 47,2 prosents avkastning.

- Før vi startet Forte Trønder simulerte vi hvordan en slik Trønder-portefølje ville prestert. Konklusjonen var overbevisende – ikke bare ga den meravkastning, den hadde også mer defensive egenskaper enn gjennomsnittet, sier adm. direktør Margrethe M. Eide til Finansavisen.

Fire bransjer

- De fire bransjene du får i Trønder-fondet er olje, oppdrett, finans og teknologi. Men vi har en rund forståelse av hva som er trøndersk. Det kan være selskaper med hovedkontor her, som her det vesentlige av verdiskapningen eller kapitalen her, eller har en historisk forankring, forteller Meyer.

Forte Fondsforvaltning fikk konsesjon i 2011, og har således ikke mer enn fem års historie bak seg. Med totalt åtte ansatte, hvorav tre forvaltere, er det ikke akkurat noen gigant i forvaltningsbransjen vi snakker om.

Fra Bahamas til Trondheim

Forvalteren bak begge suksessfondene er altså Jomar Kilnes. Etter mange år på Bahamas var Forte på rett sted til rett tid da forvalteren ville hjem til Trondheim.

Ifølge Finansavisen var han helt fra starten bull på Det norske oljeselskap, som etter fusjonen med BPs norske virksomhet ble Aker BP. Selskapet har steget 171 prosent i år. Også finans – altså lokale sparebanker – og sjømat har vært fantastisk i år.

- Vi har fyrt på tre av fire sylindre i år, mens teknologi har lagget. Sjømat har steget 55 prosent og Det norske/Aker BP har gått tregangeren, sier Kilnes til Finansavisen.

