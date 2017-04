Tror Kina vil kjøpe seg opp i norsk turistnæring

(Dagbladet): Invitasjonen til kong Harald og kongefamilien om å komme på besøk til Kina, er den kinesiske toppledelsens offisielle bekreftelsen på at møtene med statsminister Erna Solberg og hennes delegasjonen har vært vellykket.

- Ja, faktisk svært vellykket, sier sosialantropolog og Kina-ekspert Henning Kristoffersen til Dagbladet.

Ett av resultatene kan være kinesiske oppkjøp i Norge, blant annet innen turistnæringen, tror Kina-eksperten.

Han har bodd seks år i verdens mest folkerike land og skrevet tre bøker blant annet om hvordan den gryende stormakten vurderer ser seg selv i speilet.

Kristoffersen forklarer mer om de hierarkiske signalene fra Beijing:

- Statsledere på offisielt besøk får alltid møte ett av de sjuende medlemmene i politbyråets stående komite. Vår statsminister Erna Solberg fikk møte nummer to, statsminister Li Keqiang. Og det er slett ikke noen selvfølge at førstemann, president Xi Jinping, blir en del av vertskapet. Det har vært en stigning i programmet.

- Hvilket forhold har de kinesiske lederne til monarkier ?

- De synes nok det er stas med kongelige. Det er noe de ikke har selv. Og det er ikke tilfeldig at invitasjonen kommer helt mot slutten av det norske statsbesøket når fasiten er klar, sier Kristoffersen.

Hard norsk straff

Han peker på at ingen andre land han kommer på har vært utsatt for så langvarige og strenge restriksjoner som Norge.

Det er mer enn seks år siden ledelsen i Beijing reagerte skarpt på tildeling av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo.

- De nærmeste eksemplene er reaksjoner mot Danmark og Storbritannia, der Tibets åndelige leder Dalai Lama fikk hilse på representanter for regjeringene. Men det tok vesentlig kortere tid før forholdene var i orden igjen. Begge land måtte, på øiknende måte som Norge, forsikre Beijing om at de dyrt og hellig respekterer Kinas kjerneinteresser. Storbritannia ble også Beijings spesielt gode venn ved å gå inn i AIIB - den asiatiske infrastruktur- og investeringsbanken, mot USAs vilje.

Tema menneskerettigheter

- Hvorfor reagerer kineserne så sterkt når menneskerettigheter er tema?

- De gjør faktisk ikke det. Personlig synes jeg Erna Solberg har vært unødvendig forsiktig om dette temaet. Problemet med fredsprisvinneren, slik den kinesiske ledelsen ser det, er at han angriper kommunistpartiet og deres ett-partistyre. Der går partiets røde grense, understreker Kristoffersen.

Og legger til at konflikten med Norge kan ha begynt å bli et problem for Kina selv, slik ledelsen ser det.

- Med Kinas voldsomme ambisjoner som en verdensmakt økonomisk og politisk, passer det dårlig i deres selvbilde om Kina skulle bli vurdert som en ustabil handelspartner.

- Donald Trump klarte det

- Hvorfor bryr Kina med sine 1,3 milliarder innbyggere seg om Norge med mikroskopiske fem millioner?

- Det ligger i ambisjonene som verdensaktør å ha ordnede forhold med alle land. Og Kina har åpenbar interesse av norske bransjer som kan gavne dem selv økonomisk, for eksempel høyteknologi, fornybar energi og turisme. Derfor tror jeg at vi nå vil få se flere kinesiske oppkjøp.

- Hvor ligger det største minefeltet for å tirre opp Kina igjen?

- Det må være å utfordre den såkalte ett-Kina-politikken, der Taiwan regnes som en del av Kina, og å ikke respektere kommunistpartiet som det ubestridte styrende organet. For Beijing er begge deler et premiss for stabiliteten i Kina og Asia. Her er det nulltoleranse. Donald Trumps berømte samtale med Taiwans leder, etter at han hadde vunnet valget, provoserte sterkt Beijing. Trump måtte siden føye seg for ikke å skape en alvorlig konflikt. Tråkker man over Beijings røde linje er det ikke forskjell på stor og liten, det har Norge smertelig erfart, avslutter Kina-ekspert Henning Kristoffersen.