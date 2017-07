Tror Nord-Korea håper på krise mellom supermaktene: - Det er tøffe tider i verden nå

(Dagbladet): Nord-Korea avfyrte deres antatt første langdistanserakett i natt. Ifølge diktaturregimet kunne den ha «truffet hvor som helst i verden».

Stein Tønnesson, forsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO), sier til Dagbladet at han regner med tidspunktet for testmissilet var planlagt: Sør-Koreas president Moon Jae-in og Donald Trump har nettopp møttes i Det hvite hus, og G20-toppmøtet skal avholdes i helga.

- Kim Jong-un har valgt å avvise den nye sørkoreanske presidentens tilnærmelser. Sør-Korea blir nå nødt til å støtte USA og Japans ønske om sterkere sanksjoner mot Nord-Korea, selv om den sørkoreanske presidenten ønsker seg noe helt annet, sier Stein Tønnesson til Dagbladet.

Ønsker krise

Det var natt til tirsdag Kim Jong-un og hans regime avfyrte missilet som landet i Japanhavet. Tirsdagens oppskytning var den ellevte angivelige missiltesten så langt i år. Ifølge en amerikansk analytiker kunne missilet ha landet i Alaska. Dette er imidlertid usikkert. Sørkoreanske myndigheter og russiske myndigheter hevder imidlertid at det var en mellomdistanserakett, og ikke en langdistanserakett slik Nord-Korea hevder.

Stein Tønnesson i PRIO tror Nord-Korea ønsker en krise mellom supermaktene.

- Nord-Korea håper kanskje på en krise mellom USA, Kina og Russland, slik at Nord-Korea igjen kan få kinesisk og russisk støtte som under Den kalde krigen. Trolig tenker Kim Jong-un svært langsiktig. Han er en ung mann som gjerne vil ha framtida for seg. Han ønsker å styre Nord-Korea iallfall i de neste femti år, og når han dør, vil han ha plass i en glasskiste som sin far og farfar. Trump er allerede en gammel mann, og han er utålmodig. Vi kan jo drømme om at de finner hverandre og inngår en avtale, men jeg er redd det vil forbli en drøm. Det er tøffe tider i verden nå.

Vil ha bukt på programmet

Forsker Stein Tønnesson sier at de aller fleste av verdens stater ønsker at Nord-Korea gir opp sitt atomvåpenprogram.

- Kina, Russland, Japan og USA er enige om dette. Det betyr også mye for ikkespredningsavtalens framtid. Det finnes ingen god måte å få det til på fordi Kim Jong-un nå åpenbart er fast bestemt på at Nord-Korea skal ha atomvåpen og skaffe seg raketter som kan nå mål i USA, sier Tønnesson til Dagbladet og fortsetter:

- USA håper tydeligvis på å kunne presse Nord-Korea til å oppgi sine atomvåpen ved hjelp av kinesiske sanksjoner, og kanskje militære trusler eller angrep. USA får full støtte fra Japan. Kina og Sør-Korea ønsker en mer langsiktig strategi der det kan inngås avtaler med Nord-Korea i flere etapper, og der kjepp og gulrot blir blandet. I første omgang en avtale der Nord-Korea lover å ikke teste flere raketter eller gjennomføre flere atomprøvesprengninger mot at USA og Sør-Korea lover å ikke gjennomføre flere militærøvelser i Nord-Koreas nærområde. I neste omgang samtaler om en fredsavtale og om økonomisk samarbeid. USA og Japan vil ikke være med på dette. De mener Nord-Korea må si seg villig til å avskaffe sitt atomprogram før det kan bli snakk om forhandlinger.

- Har Nord-Korea mer atomvåpen/langdistanseraketter enn det verden tror?

- Nei. Heller mindre. Det er sannsynlig at både Nord-Korea og de som føler seg truet av Nord-Korea overdriver Nord-Koreas slagkraft, sier Tønnesson.

- Er vi naive som tror at de ikke har det?

- Nei. Vi er naive hvis vi tror på Nord-Koreas propaganda om at de allerede kan ramme det amerikanske kontinentet med atomvåpen.

- Hvor er Sør-Korea?

Geir Helgesen, direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, sier Nord-Korea vil reagere negativt på at USA forsøker å etablere et tredobbelt press mot dem.

Mandag ble det kjent at USA har hatt samtaler med Japan og Kina om Nord-Korea. Under G20 er det ventet at de tre landene skal ha et eget møte om hvordan de skal håndtere Nord-Korea.

- Dette vil jo så bestyrke USA og Japan i at de gjør det riktige, men sette Kina i en vanskelig posisjon, og ytterligere vanskeliggjøre den sørkoreanske presidents forsøk på å dreie forholdet til Nord-Korea i en mer forsonlig retning, sier Geir Helgesen til Dagbladet.