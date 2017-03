Trosset advarsler fra Norwegian - kabinansatte i USA organiserer seg i mektig fagforbund

(Dagbladet): Ledelsen i flyselskapet Norwegian har advart de kabinansatte i USA mot å organisere seg i det mektige fagforbundet Association of Flight Attendants (AFA) - USAs største i bransjen med om lag 50 000 medlemmer.

Torsdag kom resultatet av en avstemming blant de vel 450 USA-baserte kabinansatte i Norwegian Cabin Crew Association (NCCA). Flertallsresultatet ble at de trosset advarslene og går inn i det stor fagforbundet.

- En veldig god nyhet oss også. Det betyr at Norwegian-personale i USA får rett til å forhandle om en anstendig og felles avtale. Og da mener vi ikke at Norwegian-personale i ulike land skal ha norsk lønn og norske vilkår, understreker leder Anneli Nyberg i Parat Kabinforening overfor Dagbladet.

Hun leder den største fagforeningen for kabinpersonale i Skandinavia, hvorav Norwegian-ansatte utgjør den største gruppen av de 2 400 medlemmene.

Parat har ingen direkte tilknytning til det USA-baserte personalet som nå har sagt ja til organisering.

Trussel: færre ruter og mindre jobb

Norwegian-ledelsen har advart USA-personalet om at AFA kan ramme deres egne interesser.

AFAs tariffkrav kan gi færre ruter og mindre jobb, har vært arbeidsgiversidens budskap i deres nei-argument mot å organisere seg.

I Dagbladet tidligere denne uka anklaget Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen lederen for Norwegian-fagforeningen NCCA, Valentin Lorien, for å «true kolleger som er uenige».

- Fikk ikke stemt

Det begrunner han med at Lorien på Facebook nylig skrev om kolleger som «selger seg selv til ledelsen». «Folk ser på. Dere vet hvem dere er», skrev han også.

I kveld sier kommunikasjonssjefen at Norwegian er kjent med avstemmingsresultatet gjennom media og at ledelsen nå skal finne ut av om denne avstemmingen har gått riktig for seg.

- Både Norwegian og bemanningsselskapet OSM Aviation fortsetter å motta henvendelser fra amerikanske kabinsansatte som er fortvilet over at de ikke har fått til å stemme ved valget. Årsaken til dette skal vi komme til bunns i, skriver Lasse Sandaker-Nielsen i en sms til Dagbladet.

Bråk blant Norwegians USA-personell Etter langvarig tautrekking avgjorde det statlige meklingsorganet National Mediation Board ifjor at også Norwegian er de amerikanske kabinansattes arbeidsgiver - og ikke bare bemanningsselskapet OSM Aviation, hvor de er direkte ansatt. De kabinansattes fagforening Norwegian Cabin Crew Association (NCCA) kunne dermed starte forhandlinger om en tariffavtale. Et anspent forhandlingsklima førte til at NCCA på nyåret fikk inn en statlig mekler fra NMB. Etter å ha blitt nektet å trekke medlemskontingenten av lønna, ba NCCAs styre nylig om de kabinansattes tillatelse til å slutte seg til fagforbundet AFA. Avstemningen om dette ble avsluttet torsdag - med et ja-flertall fra de drøyt 450 medlemmene.