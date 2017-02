(Dagbladet): Trude Drevland trekker seg fra bystyret i Bergen. Det skriver hun på sin egen Facebook-side fredag ettermiddag, melder NRK.

- Jeg takker for all støtte i Bergen og vil med dette meddele at jeg har tatt den tunge, men for meg riktige beslutingen at jeg ikke vender tilbake til bystyret i Bergen.

- Jeg er et politisk menneske og vil alltid være i Høyre. Utover dette ønsker jeg ikke å gi ytterligere kommentarer, skriver NRK.