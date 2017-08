Truet med å drepe Linnéa. Hun svarte på en litt utradisjonell måte

(Dagbladet): Linnéa Claeson begynte å poste trakasserende meldinger hun mottar på instakontoen Assholesonline for rundt to og et halvt år siden.

Hun har fått mye oppmerksomhet, som da hun fikk så mange nakenbilder at hun begynte å sende dem til avsendernes mødre.

Men i sommer gikk det litt lenger. Saken ble først omtalt av Nyheter24.

Fikk drapstrussel

Etter at hun var med på den svenske utgaven av Sommer i P2, fikk hun mange tilbakemeldinger. Mange positive, men også mange negative.

Hun fikk blant annet melding fra en som het Fredrik som skrev at han syntes innslaget hennes var veldig dårlig, at hun hadde hjernevasket alle følgerne, og at det hadde vært bedre hvis hun holdt kjeft.

«Og så skrev han at jeg skulle suge hans kuk og at jeg var hore», forteller Linnea Carlson til Dagbladet over telefon. Stemmen er nøytral, som om hun refererer en hvilken som helst hendelse.

«Du kan slicka min mensfitta», svarte hun, hvorpå Fredrik skrev at han ble kvalm.

Litt etter kom en melding til om at hun skulle ta det bort «ellers kommer du til å få et skudd i panna».

Hun nektet. I stedet la hun ut en video der hun hadde skrevet «velkommen til Fredrik og vennene hans», og inviterte dem på middag, og så opprettet hun en Facebook-event.

If they test me they sorry A post shared by Tired of assholes online? (@assholesonline) on Jul 30, 2017 at 10:49pm PDT

Linnéa har fortsatt ikke fått noe svar.

- Jeg venter! sier hun med liksom-entusiasme.

- Han begynte å true meg for å få meg til å ta det bort, fordi folk lo av ham. Men han er jo anonym, ingen vet hvem han er. Så jeg nektet.

- Han skal ikke endre meg

- Noen mener det er best å ikke «mate trollene». Hvorfor velger du denne metoden?

- Jeg tuller om det for at han ikke skal få makten. Han skal ikke gjøre meg så redd at jeg endrer hvem jeg er. Han vil at jeg skal bli redd og høre på ham. Det kommer jeg aldri til å gjøre.

- Har du anmeldt?

- Nei, jeg har ikke vært i Sverige ennå. Jeg skal snakke med advokaten min neste uke, for å se hva jeg kan gjøre.

Selv om hun tar det bra, er det dypest sett ikke særlig gøy.

- Jeg ler mye av det, men det er jo en forsvarsmekanisme. Det er jo fryktelig. At jeg tuller om det betyr ikke at jeg ikke synes det er helt jævla sjukt.

Claeson er for øvrig håndballspiller for det danske laget Ringkøbing, og er for tiden i Bergen. I går spilte de mot Viking og i kveld står Tertnes for tur.