Trump: - Det er en sjanse for at vi ender opp med en stor, stor konflikt med Nord-Korea

(Dagbladet): I et intervju med Reuters i forkant av at han har sittet som president i 100 dager lørdag, sier USAs president Donald Trump at det er en sjanse for at situasjonen rundt Nord-Korea ender opp i en konflikt.

- Det er en sjanse for at vi ender med å ha en stor, stor konflikt med Nord-Korea. Absolutt, sier Trump.

Vil ha diplomatisk løsning

Presidenten håper likevel det kan være mulig å løse den spente situasjonen på mer fredelige måter.

- Vi vil gjerne løse tingene diplomatisk, men det er veldig vanskelig, sier Trump.

Onsdag kveld var alle USAs 100 senatorer invitert til Det hvite hus, der de ble orientert om nettopp Nord-Korea.

Reuters skrev da at representanter ved Det hvite hus skal ha opplyst at amerikanske myndigheter nå vurderer å føre opp Nord-Korea på en liste over stater som sponser terror.

Trump-administrasjonen har den siste tiden skjerpet retorikken overfor Nord-Korea, samtidig som de har legt press på Kina for å få en slutt på det isolerte landets testing av atomvåpen.

Og det ser også ut til at Kina har lagt mer press på diktator Kim Jong-un. Ifølge utenriksminister Rex Tillerson skal Kina ha bedt Nord-Korea om å ikke utføre flere atomprøvesprengninger.

- Vi blir fortalt av kineserne at de har informert regimet om at hvis de utfører flere atomprøvesprengninger, så vil Kina innføre sine egne sanksjoner, sier Tillerson, ifølge Reuters.

Kina forbød import av kull, regimets viktigste eksportvare, fra Nord-Korea i februar. Ifølge kinesiske medier vurderer de også muligheten for å begrense oljeforesendelser til Nord-Korea hvis det kommer flere provokasjoner fra Kim Jong-un.

- Kim er ikke gal

Trump snakker også pent om Kinas president Xi Jinping.

- Jeg tror han prøver veldig hardt. Han vil definitivt ikke se uro og død. Han er en god mann. Han er en veldig god mann og jeg ble godt kjent med ham, sier Trump.

Men amerikanerne ønsker først og fremst en fredelig løsning med Nord-Korea, og utenriksminister Tillerson mener at Kim muligens er en mann det går an å forhandle med.

- Han er kanskje skruppelløs, han er kanskje en drapsmann. Han er kanskje en som ifølge våre standarder er irrasjonell. Men han er ikke gal, sier Tillerson.

Trump peker på at Kim var ekstremt ung da han tok over landet etter sin far.

- Du kan si hva du vil, men det er ikke lett. Spesielt i hans alder. Jeg gir ham ingen heder, men jeg gjør ikke det motsatte heller. Jeg sier bare at det er en vanskelig ting å gjøre. Hvorvidt han er rasjonell eller ikke har jeg ingen formening om. Jeg håper han er rasjonell, sier Trump.

Trump har flere ganger gjort det klart at USA kan være villig til å gripe inn militært i Nord-Korea. Diktator Kim har truet med atomangrep som motsvar.

Frykter ny prøvesprengning

USA er uansett i ferd med å utplassere rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea. Onsdag uttalte admiral Harry Harris, som leder USAs stillehavskommando, at systemet vil være operativt innen få dager.

Den siste tiden har det også blitt spekulert på om Nord-Korea kommer til å forsøke å gjennomføre en ny atomprøvesprengning eller rakettest i nærmeste framtid.

I mars advarte tankesmia 38 North om at aktivitet ved Nord-Koreas hovedkvarter for atomprøvesprengninger, Pungyye-ri, antyder at diktaturstaten planlegger sin sjette atomprøesprengning.

For et par uker siden meldte NBC News at amerikanske myndigheter er foreberedt, og kan gjennomføre et rakettangrep mot Nord-Korea, dersom de er overbevist om at Nord-Korea vil gjennomføre nok en pøvesprengning av atomvåpen.

Det fikk nordkoreanerne til å gå hardt ut.

- Situasjonen på Korea-halvøya er nå i en ond sirkel. Nord-Korea vil gjennomføre atomprøvesprengninger når vi har lyst, sa viseutenriksminister Han Song Ryol.