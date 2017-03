Trump-administrasjonen anker kjennelse mot innreiseforbud

Det hvite hus er i gang med å anke en kjennelse som satte stopper for Donald Trumps reviderte innreiseforbud.

Trumps presidentordre ble stanset av føderale domstoler i delstatene Hawaii og Maryland bare timer før innreiseforbudet skulle ha trådt i kraft torsdag.

Trump lovet å fortsette kampen i rettsvesenet. Fredag leverte regjeringen hans et kort varsel til en føderal ankedomstol om at kjennelsen fra Maryland kommer til å bli anket.

De to kjennelsene blokkerte Trumps forsøk på å midlertidig forby innreise for borgere fra seks overveiende muslimske land. De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.

Trumps opprinnelige innreiseforbud ble først stanset av en føderal dommer i Seattle 4. februar. Det hvite hus tapte også i ankedomstolen, men anket ikke videre til høyesterett. I stedet valgte justisdepartementet å utforme en ny og noe mindre omfattende presidentordre i håp om at det vil overleve en rettslig prøving.

Det nye innreiseforbudet omfatter borgere fra Syria, Libya, Iran, Jemen, Somalia og Sudan, mens Irak er strøket fra lista.

(NTB)