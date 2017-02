(Dagbladet): Fredag møtte Donald Trump en solid mur, da den føderale dommeren James L. Robart utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot presidentens innreiseforbud. Det skjedde etter et søksmål fra delstatene Washington og Minnesota mot forbudet, som de mener er grunnlovsstridig.

Ved midnatt startet den første virkelige testen for Trumps presidentordre, da den føderale ankedomstolen (9th U.S. Circuit Court of Appeals) i San Francisco startet sin behandling av Donald Trumps innreiseforbud. Domstolen skal vurdere om innreiseforbudet er juridisk holdbart eller ei.

- Kongressen har gitt presidenten uttalt tillatelse til å nekte inngang til hele kategorier med utlendinger. Det er det presidenten har gjort her, sa advokat August Flentje, som representerer Trump-administrasjonen.

Han måtte svare på en rekke kritiske spørsmål, fra de tre dommerne i ankedomstolen. Til tross for at han tidvis tilsynelatende hadde problemer med å finne eksempler som kunne forsvare innreiseforbudet, fastholdt han at president Trumps innreiseforbudt er lovlig ifølge den amerikanske grunnloven.

Det store juridiske spørsmålet er hvorvidt Donald Trump handlet innenfor lovens rammer, da han erklærte folk fra sju land uønskede i USA - eller om forbudet i realiteten er en diskriminerende utestengelse av muslimer, skriver Washington Post.

Innreiseforbudet gjelder statsborgere fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Alle disse landene har en overveiende muslimsk befolkning. Forbudet er ifølge Trump ment å forhindre terrorangrep i USA.

Sleit med å finne eksempler

En av de tre dommerne i ankedomstolen, Michelle Friedland, ville vite om myndighetene faktisk har knyttet immigranter fra noen av de sju landene innreiseforbudet gjelder til terrorisme.

Advokat August Flentje, som er ansatt i det amerikanske justisdepartementet og representerer Trump-administrasjonen i saken, trakk da fram at det var noen somaliere i USA som kan knyttes til al-Shabaab. Han slet imidlertid med å utdype videre, eller forklare i hvor stor grad det foreligger en konkret trussel.

Flentje framholdt videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet.

Dommer Richard Clifton understreket at myndighetene allere har systemer som konrollerer folk som kommer fra de sju landene, og lurte på om det nå var noen spesiell grunn til å være ekstra bekymra.

- Finnes det noen grunn til at vi skal tro at det finnes en reel trussel, eller at omstendighetene har forandret seg slik at det nå er en konkret risiko?

- Presidenten har kommet fram til at det finnes en reel risiko, svarte Flentje.

Han sa at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene.

Flentje sa også at myndighetene er kjent med at utlendinger har blitt arrestert i USA etter 11. september-angrepene i 2001, men han framla ikke bevis for disse påstandene.

- Har ikke fått tid til å innhente bevis

Årsaken skal, ifølge Flentje, være at saken har utviklet seg så raskt at justisdepartementet ikke har hatt nok tid til å innhente dokumentasjon.

Det ble ikke godt mottatt av dommeren, som lurte på hvorfor i alle dager de skulle høre på en anke fra Trump-administrasjonen - dersom de ikke har innhentet dokumentasjon:

- Hvorfor skal vi høre på deg nå, dersom det er slik at du har tenkt til å komme med nye bevis seinere?

Det var ikke bare Trump-administrasjonen som måtte finne seg i å bli møtt med kritiske spørsmål. Advolat Noah Purcell, som representerer delstaten Washington i retten, ble også stilt til veggs av dommer Clifton.

- Jeg sliter med å forstå hvorfor vi skal tolke dette som religiøs diskriminering, når et klart flertall av (verdens) muslimer ikke blir rammet (av innreiseforbudet).

Purcell pekte på offentlige uttalelser fra president Trump og hans samarbeidspartnere. Blant annet sa tidligere borgermester i New York, Rudy Guiliani, nylig dette:

- Da Trump nevnte planene om dette for første gang, kalte han det for «Muslim Ban». Han ringte meg og sa «sett sammen en kommisjon. Vis meg hvordan jeg kan gjennomføre dette på en lovlig måte, sa Guiliani ifølge Washington Post.

Under valgkampen slapp Trump en pressemelding der det sto at han «vil nekte alle muslimer å komme inn i USA før representanter for landet vårt skjønner hva som foregår».

Dette var da bare det siste i en lang rekke kontroversielle utspill etter at han tidligere blant annet hadde foreslått overvåkning av alle landets moskeer, og en database der alle muslimer i USA skulle registreres.

Enorme protester

Enorme folkemengder har de siste ukene tatt til gatene i de fleste amerikanske storbyer, teknologigiganter har gått til rettslige steg, og statsledere fra en rekke land har fordømt Trumps handlinger.

Fredag møtte Trump sitt hittil største hinder, da den føderale dommeren James L. Robart utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot presidentens innreiseforbud. Det skjedde etter et søksmål fra delstatene Washington og Minnesota mot forbudet.

Trump-administrasjonen leverte umiddelbart en anke der de krevet å øyeblikkelig overprøve forbudet. Den ble forkastet fra ankedomstolen søndag, men i natt begynte behandlingen av selve saken.

Det var på forhånd ikke ventet noen avgjørelse i saken i natt. Det kom heller ikke.

Uansett utfall i San Francisco kan saken bli anket videre til høyesterett.

Fakta om høringen om innreiseforbud * Den føderale ankedomstolen 9th U.S. Circuit Court of Appeals i San Francisco skal vurdere om president Donald Trumps innreiseforbud er juridisk holdbart eller ikke. * Høringen starter tirsdag 7. februar klokka 15 lokal tid, ved midnatt i Norge. * Tre dommere, to demokratisk utnevnt og én republikansk utnevnt, skal bli enige om en avgjørelse. * De tre er William C. Canby Jr., utnevnt av president Jimmy Carter i 1980, Richard R. Clifton utnevnt av George W. Bush i 2002 og Michelle T. Friedland utnevnt av Barack Obama i 2014. * Det er tre hovedutfall: Gjeninnføre innreiseforbudet, bekrefte opphevelsen av innreiseforbudet eller sette dato for en ny høring i saken. * Uansett utfall er det sannsynlig at saken blir anket til høyesterett. * Per i dag er fordelingen i høyesterett fire konservative dommere og fire som regnes som liberale. * For å vinne fram i høyesterett trengs minst fem stemmer.