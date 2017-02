Trump-administrasjonen fyrer løs mot Australia, Nord-Korea og Russland, men maner til forsoning på hjemmebane

(Dagbladet): De siste dagene har det Donald Trump vært i både politiske disputter og noe mer ubetydelige krangler om seertall.

Australia-bråk

I går ble det kjent at Donald Trump skal ha blitt svært irritert under en telefonsamtale med Australias statsminister Malcolm Turnbull.

Han skal under samtalen ha gitt uttrykk for at «dette var den klart verste samtalen» han hadde hatt med verdensledere så langt.

Bakgrunnen for irritasjonen skal knytte seg til en avtale Obama-administrasjonen gjorde med Australia om å ta imot 1250 flyktninger landets omstridte flyktningleirer.

Trump har kritistert avtalen både muntlig og på Twitter, der han kalte avtalen «dum».

Amerikansk UD har i en uttalelse sagt at USA kommer til å overholde avtalen, men Trump har ikke vært like klar og har heller ikke tilbakevist påstandene om den opphetede telefonsamtalen.

- Når dere hører om disse telefonsamtalene, så skal dere ikke bekymre dere. De er tøffe. Vi må være tøffe. Det er på tide at vi blir litt tøffe, sa Trump torsdag ifølge nyhetsbyrået AP.

Schwarznegger-bråk

Trump fyrte også løs mot Arnold Schwarznegger torsdag. Terminator-stjernen og tidligere California-guvernør Schwarznegger har tatt over som programleder for kjendisversjonen av Trumps TV-konsept «The Apprentice».

Trump har flere ganger gått hardt ut mot sin etterfølger som programleder, og onsdag smalt han igjen løs mot seertallene til programmet.

- Jeg tror vi alle må be for Arnold, sa Trump spøkefullt under en tale på den årlige National Prayer Breakfast i Washington.

Det fikk Schwarznegger til å slå tilbake i en video på sin egen Facebook-side.

- Siden du er så ekspert på TV og seertall, hvorfor tar du ikke over min jobb, så kan jeg ta over din jobb? Slik kan folk få sove godt om nettene igjen, sier Schwarzenegger i videoen.

Det knytter seg også noe usikkerhet til om Trumps nominasjon til posten som Utdanningsminister, Betsy DeVos, i det hele tatt blir godkjent av Senatet, etter at to republikanere onsdag ga uttrykk for at de ikke kan støtte henne.

Men Republikanerne er sikre på at de kan få henne godkjent, ved hjelp av visepresident Mike Pences stemme.

Oppfordrer til forsoning

Og selv om Demokratene gjør livet vanskelig for Trump og hans utpekte ministre, har noen av dem blitt godkjent og er i gang med sitt ministervirke.

Der Trump ikke ser ut til å ha fått flere venner etter at han tiltrådte som president, er det en noe mer forsonende tone fra hans nye ministre.

Rex Tillerson hadde torsdag sin første dag som USAs utenriksminister. Den ferske ministeren tok ikke for seg noen utenrikspolitiske temaer da han kom med sine første offentlige uttalelser, men grep umiddelbart fatt i misnøyen en rekke diplomater har gitt uttrykk for i kjølvannet av Trumps innreiseforbud.

- Jeg vet at dette var et svært omstridt valg og ikke alle føler det samme om utfallet. Hver enkelt av oss har rett til å uttrykke våre politiske overbevisninger, men vi kan ikke la vår personlige overbevisning komme i veien for vår evne til å fungere som et lag, sa Tillerson ifølge Reuters.

Han oppmuntret folkene i departementet til å bruke sine «naturlige og velutviklede evner til å tilpasse seg endringene her hjemme».

Selv om utenriksministeren ikke brukte sin første dag til å komme med utenrikspolitiske uttalelser, var det ikke tyst fra USA når det kommer til utenrikspolitiske anliggender.

Fordømmer Russland

USAs FN-ambassadør Nikki Haley fordømte torsdag Russlands «aggressive handlinger» i Ukraina, etter de siste dagers plutselige oppblussing av kamper i Øst-Ukraina.

- Vi ønsker å bedre forholdet vårt til Russland. Men den forferdelige situasjonen i Øst-Ukraina er av en slik type at den avkrever en klar og sterk fordømmelse av Russlands handlinger, sa Haley i sin første tale til FNs sikkerhetsråd torsdag.

Mens Haley gikk hardt ut mot Russland i sin første tale, var USAs forsvarsminister James Mattis på sitt første offisielle utenlandsbesøk torsdag.

Først stopp var Sør-Korea.

Advarer Nord-Korea

Der ble det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD tema. Under Barack Obamas ledelse ble det inngått avtale om utplassering av rakettsystemet i landet, noe som fikk Kina til å reagere kraftig.

De mener det vil destabilisere den regionale sikkerhetsbalansen.

Mattis mener Kina ikke har noen grunn til bekymring.

- Det er ingen annen nasjon enn Nord-Korea, dersom de engasjerer seg i noe truende, som trenger å bekymre seg over THAAD, sa Mattis ifølge CNN.

Han kom med en advarende pekefinger til Kim Jong-Un og Nord-Korea.

- Ethvert angrep på USA eller våre allierte, vil bli overvunnet, og bruk av atomvåpen vil bli møtt med et effektivt og overveldende svar, sa Mattis.