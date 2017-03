Trump-administrasjonen har bare funnet en brøkdel av pengene de trenger for å finansiere en grensemur

(Dagbladet): Donald Trumps planer om en grensemur har vært et av de mest omtalte temaene i både valgkampen og i hans så langt relativt korte regjeringstid.

Ett av de viktigste spørsmålene Trump må få svar på er hvordan muren skal finansieres.

Ifølge Det hvite hus skal muren skal finansieres ved hjelp av Sikkerhetsdepartementets «eksisterende penger og ressurser».

Har funnet 20 millioner dollar

Men det kan bli en krevende prossess for Trumps administrasjon. Sikkerhetsdepartementet har så langt identifisert 20 millioner dollar, som kan bli omdirigert og sprøytet inn i murbyggingsprosjektet, ifølge et dokument nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Det er ganske langt unna de 21,6 milliarder dollar Sikkerhetsdepartementet har anslått at muren vil koste.

Nå har riktignok Trump selv sagt at prisen «vil gå markant ned» så fort han blir involvert i byggeprosessen. Under valgkampen anslo Trump selv at muren ville koste 12 milliarder dollar.

Men uavhengig av om prisen blir 12 milliarder eller 21,6 milliarder, er det en lang vei å gå for å få muren fullfinansiert.

20 millioner dollar vil være nok penger til å dekke en håndfull kontrakter for prototyper av muren, men det vil ikke holde til å starte byggingen.

Tar penger fra grenseprosjekter

Dermed må Trump be Kongressen om å legge ut for murbyggingen.

Pengene som Sikkerhetsdepartementet nå har gravd fram kommer fra et grenseprosjekt i Arizona (5 millioner dollar) og overvåkningsprosjekt ved grensa (15 millioner dollar).

Så langt har Sikkerhetsdepartementet kun lett etter ekstra penger i den delen av budsjettet som dreier seg om gjerder, infrastruktur og teknologi.

Dette er penger Sikkerhetsdepartementet ikke trenger Kongressens godkjennelse for å flytte fra andre prosjekter og over til grensemuren.

Trump har tidligere uttalte at han vil be Kongressen bevilge de pengene som mangler når man har brukt det man kan i eksisterende budsjetter. Han har likevel vært helt klar på at Mexico skal presses til å tilbakebetale det det koster å bygge muren, slik at det ikke er amerikanske skattepenger som brukes.

Dette har mexicanerne bryskt avvist gjentatte ganger.

- Jeg beklager og jeg fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringene landene våre sammen. Jeg har sagt det før. Mexico vil ikke betale for noen mur, sa Mexicos president Enrique Peña Nieto i slutten av januar.

- Muren skal bygges snart

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryna, har fastslått at penger til muren vil ligge inne i budsjettet for neste år. Han har anslått at muren vil koste mellom 12 og 15 milliarder dollar, og stiller seg dermed bak Trumps kalkyler.

Men en rekke av republikanernes kongressrepresentanter vil trolig kreve at pengene som skal brukes på muren veies opp med utgiftskutt andre steder i budsjettet.

Dersom dette ikke skjer, vil de ikke kunne stille seg bak budsjettet.

Under sin tale til Kongressen i går nevnte Trump murplanene. Han påpekte at hans administrasjon ønsker at alle amerikanere lykkes, men at det ikke kan skje i «et miljø av lovløst kaos».

Derfor, sa Trump, må vi gjenopprette integriteten og loven ved grensene.

- Av den grunn vil vi snart starte byggingen av en stor mur langs vår sørlige grense. Byggingen vil starte tidligere enn planlagt, og den vil, når den er ferdig, være et svært effektig våpen mot narkotika og kriminalitet, sa Trump.