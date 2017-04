Trump-administrasjonen villig til å endre reglene for å få høyesterettsdommeren de vil ha

(Dagbladet): Mandag ble det klart at demokratene fikk nok stemmer i Senatet til å blokkere for president Donald Trumps valg av høyesterettsdommer.

Trump ønsket seg Neil Gorsuch som høyesterettsdommer, men den demokratiske senatoren Chris Coons ville ikke støtte ham, og sikret seg nok stemmer til en såkalt «filibuster».

Filibuster er en lang debatt som har som formål å forhindre at et forslag blir vedtatt.

BREAKING: Divided Senate panel backs Supreme Court nominee Neil Gorsuch; GOP likely to change Senate rules to confirm him. — The Associated Press (@AP) 3. april 2017

Republikanerne trenger 60 stemmer for å overkomme demokratenes filibuster, skriver BBC.

Det er første gang siden 1968 at et forslag til en ny høyesterettsdommer blir rammet av en filibuster.

Hør demokratenes begrunnelser for blokkering av Gorsuch i videoen øverst i saken.

Kan få den likevel

Neil Gorsuch regnes som en konservativ dommer, og det ser ut til at 49-åringen likevel kan tildeles jobben.

Republikanerne kan få som de vil, dersom de bruker en såkalt «nuclear option». Dette betyr at de endrer reglene for å få gjennom sin kandidat, skriver BBC. Ifølge nyhetsbyrået AP kommer det mest sannsynlig til å skje. Å endre reglene betyr at republikanerne kun trenger 51 stemmer og ikke 60 for å få flertall.

Mitch McConnell leder republikanerne i Senatet. Han har signalisert at han trolig vil endre reglene senere denne uka for å få Gorsuch bekreftet, skriver nyhetsbyrået AP.

- Senatets tradisjoner vil endres etter dette. Det sier mer om Senatet enn det gjør om dommer Gorsuch, sier senator Lindsay Graham til nyhetsbyrået.

På høring

Demokratene er skeptiske til Neil Gorsuch etter høringen tirsdag for to uker siden.

- Når Gorsuh nektet å svare på de mest elementære spørsmålene i høringen, da begynte tvilen min å komme, sa Chick Schumer, en amerikansk politiker som sitter i Senatet for det demokratiske partiet, til NBS News søndag.

Under høringen parerte Gorsuch kritikken og hevdet at han i sine ti år som føderal dommer alltid har forsøkt å være upartisk.

- Jeg har aldri forhåndsdømt de som står foran meg, og mine kjennelser har vært basert på min beste tolkning av loven og fakta i hver enkelt sak, sa Gorsuch.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham forsøkte å presse Gorsuch på abortspørsmål. Gorsuch sa at president Donald Trump under nominasjonsintervjuet ikke hadde spurt Gorsuch om han vil gjøre om den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen. Dette er en kjennelse fra 1973 der kvinners rett til abort ble anerkjent av USAs høyesterett.

Abort

Gorsuch la til at han "ville ha gått ut døren" hvis Trump hadde spurt ham om noe sånt, ifølge NTB.

- Slike løfter er ikke noe dommere begir seg ut på, sa Gorsuch, som under grillingen tirsdag hele tiden gjorde et poeng ut av at han fremstår som uavhengig og nøytral.

Gorsuch slo fast at han ikke vil begi seg ut på å presentere personlige synspunkter, verken i denne saken eller andre kjennelser fra høyesterett.