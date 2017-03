Trump-administrasjonen vurderer tøffere økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea. Har advart Kina

(Dagbladet): Ifølge Reuters vurderer Donald Trumps administrasjon nye og tøffere, økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea.

En kilde i administrasjonen sier at de allerede har advart Kina om bredere «sekundære sanksjoner», fordi kinesiske banker vil komme i skuddlinjen.

Økonomiske sanksjoner

Årsaken til dette er at USA vil gå etter banker og selskaper som som har handler og samberbeider med Nord-Korea. Flesteparten av dem er kinesiske.

Hvordan Kina vil respondere på eventulle sanksjoner er ikke kjent, men de skal ha gitt uttrykk for sterk motstand mot det.

Formålet skal være å øke presset mot regimet i Nord-Korea, på samme måte som man tvang Iran til forhandlingsbordet gjennom stadig tøffere sanksjoner.

Men for å få det til er USA avhengig av et samstemt internasjonalt samfunn, noe som kan være vanskelig ettersom Kina ikke er positivt innstilt.

Det er også tvilsomt om økonomiske sanksjoner vil fungere like godt på Nord-Korea som Iran, med tanke på at Iran, som oljeproduserende nasjon, i langt større grad hadde koblinger til det internasjonale finansmarkedet enn Nord-Korea har.

Nord-Korea har i stor grad brukt små kinesiske banker for å gjennomføre ulovlig handler, så for at sanksjonene skal kunne fungere vil de måtte true med å stenge bankene ute fra det intenasjonale markedet.

Administrasjonen vurderer også å i større grad gå etter Kim Jong-un og hans families eiendeler utenfor Nord-Korea.

Tillerson advarer

Økt militær tilstedeværelse i regionen, cyberangrep og andre aksjoner som tar sikte på å undergrave Nord-Koreas ledelse, vurderes også.

En militæraksjon mot Nord-Korea anses som for risikabelt for øyeblikket, men utenriksminister Rex Tillerson sa før helga at en militæraksjon kan bli en realitet dersom trusselen fra Nord-Korea blir uakseptabel.

- Disse alternativene står ikke for seg selv. Det blir en form for «alle de overnnevnte», sannsynligvis med unntak av en militær aksjon, sier en kilde til Reuters.

Det gjenspeiler kommentarene Tillerson kom med i kjølvannet av et møte med sin kinesiske kollega, Wang Yi.

- Vi leter nå etter en nye diplomatiske, sikkerhetsmessige og økonomiske tiltak. Alle muligheter ligger på bordet, sa den amerikanske utenriksministeren.

Test av rakettmotor

Lekkasjene om nye sanksjonsplaner kommer bare et drøy døgn etter at Nord-Korea hevdet å ha gjennomført en vellykket test av en ny rakettmotor.

«Snart vil hele verden se hvor betydningsfull dagens seier er», sa Kim Jong-un etter testen.

Ifølge CNN kan rakettmotoren som ble testet muligens brukes i en eventuell interkontinental ballistisk missil.

- Motoren produserer nok kraft for den første fasen, og muligens også den andre fasen, til en stor interkontinental ballistisk missil, sier Michael Ellemann, ved International Institute of Strategic Studies.

Ellemann påpeker at motoren som ble testet ser ut til på være «for stor» for de missilene Nord-Korea har vist fram under militære parader.

- Men vi tror de kan gjøre dem mindre sånn at de passer på en av prototypene de har vist fram så langt, sier Ellemann.

Hvorvidt Nord-Korea er i stand til å lage atomstridshoder som er små nok til at de kan settes på rakettene, er usikkert. Men Nord-Korea hevder de kan det og amerikanske myndigheter sier at de tar høyde for at de kan det når de planlegger.

- Nord-Korea oppfører seg veldig dårlig, tvitret Trump i helga, før han kom med kritikk av Kina.

- Kina har gjort veldig lite for å hjelpe.

Skeptiske kinesere

Regjeringen i Kina mener på sin side at USA også må ta noe av skylden for den spente situasjonen på Korea-halvøya. Utenriksminister Wang Yi sa nylig at partene i konflikten minner om to tog som kjører mot hverandre.

Kina er også svært skeptiske til at USA for tiden utplasserer rakettforsvarssystemet THAAD i landet. Kina mener systemet også truer deres sikkerhet.