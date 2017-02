Trump åpner for å lage et nytt innreiseforbud: - Jeg har lyst til å overraske dere

(Dagbladet): Ifølge kilder CNN har snakket med, ser Det hvite hus på flere muligheter for hvordan de skal opprettholde det kontroversielle innreiseforbudet president Donald Trump innførte i slutten av januar uten at det strider mot domstolene.

Dette er noe han også selv bekrefter, skriver AP.

- Vi har en rekke andre alternativer, inkludert å lage en ny ordre. Vi trenger fortgang i prosessen på grunn av sikkerheten. Så det kan hende at vi gjør det, sa Trump ifølge nyhetsbyrået.

Ankedomstolen i San Francisco kom i natt med en kjennelse hvor de konkluderer med at kjennelsen avgitt av en føderal dommer i Seattle, blir stående. Over 29 sider kommer domstolen med en knusende avvisning av Trump-administrasjonens juridiske argumentasjon.

Har flere alternativer

Ifølge CNNs kilde er en mulighet å skrive en ny presidentordre som er bedre tilpasset, enn den som ble sendt ut for to uker siden. Som for eksempel vil den ikke ramme fastboende i USA som har opphold, forteller en kilde til CNN.

Det var i kveld, da Donald Trump var på vei til Florida, at han selv snakket til pressen om mulighetene for en ny presidentordre.

Ifølge Trump vil en ny presidentordre endre svært lite fra den første, og sier at det sansynligvis vil komme noe mandag eller tirsdag neste uke. For mye ønsker han ikke å røpe ennå.

- Jeg har lyst til å overraske dere, sa han.

Innreiseforbudet gjelder statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. De er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet. Forbudet er ment å forhindre terror.

Ifølge Det hvite hus' stabssjef Reince Priebus så vil Trump-administrasjonen «gjennomgå alle våre alternativer i rettssystemet», inkludert muligheten for å ta saken til Høyesterett, skriver Washington Post.

Med andre ord er det fremdeles ikke helt utenkelig at saken om presidentordren ankes av presidenten og hans stab.

- Vi vinner

Fredag holdt president Donald Trump en pressekonferanse sammen med Japans president Shinzo Abe.

Der fikk han presset inn flere uttalelser om den pågående dommer-/innreisestriden:

USAs president sa klart og tydelig ifra at han er overbevist om at han en dag igjen vil kunne stenge USAs grenser og nekte personer fra sju land innreise.

- Ganske snart vil vi gjøre noe som vil sikre landet vårt ytterligere. Det vil dere se allerede neste uke. I tillegg kommer vi til å fortsette rettsprosessen. Jeg er ikke i tvil om at vi vinner i denne saken, sa han på pressekonferansen, ifølge Sky News.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. februar 2017

Sofie A. E. Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo har tatt mastergrad i amerikansk juss, med amerikansk grunnlovsrett som spesialtema. Ifølge henne er det måten presidentordren er utformet på, som medfører utfordringer for Trump.

- Presidentordre er ikke lover. Bare Kongressen kan lage og vedta lover. Presidentordre må være i tråd med grunnloven og vanligvis også de andre lovene i landet. Når man skriver under på presidentordre skjer det vanligvis med omhu, og man sender de ut på høring. Det har ikke Trump gjort, sier hun.

Mener det kunne vært unngått

- Det første jeg tenkte da jeg leste innreiseforbudet, var at dette ikke var utarbeidet av jurister. Man setter seg selv i en sårbar posisjon, når man velger å gjøre dette uten å sjekke det med jurister. Trump har laget en presidentordre som rammer bredt, og som har problematiske aspekter ved seg. Han har nokså vide fullmakter til å sette immigrasjonspolitikken i landet, men det må gjøres i tråd med grunnloven, sier Høgestøl.

- Amatørmessig, politisk håndverk

Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Senter for transatlantiske studier hos Forsvaret sier følgende om den første presidentordren:

- Dette er slett og amatørmessig politisk håndverk, drevet at betenkelige diskriminerende agendaer, innpakket i tynn, nasjonal sikkerhetsargumentasjon. Trump har beklaget at de hasteinnførte forbudet, og skyldte på rådgiverne som mente at man var nødt til å gjøre det slik, for hvis ikke hadde innreisende flommet over før forbudet trådte i kraft. For meg utviser dette mangelfull forståelse for hva Det hvite hus kan og bør gjøre, sier Romarheim til Dagbladet.

- Vil være et stort nederlag

Samtidig mener Anders Romarheim at en opprettholdelse av opphevingen kan føre til at Trump vil legge seg på en annen linje rent politisk.

- Så langt har han drevet politikk som om motkrefter ikke finnes. Det at han får motbør internt i USA kan være gunstig for å få ham til å drive en utenrikspolitikk som anerkjenner motkrefter og at presidenten ikke er allmektig, ved å konsultere allierte og bygge allianser, samt å være toneangivende i multilaterale settinger. Trump framstår som om han ikke trenger noen, og som om han bare skal dytte alle opp etter veggen i harde forhandlinger. Sånn kommer han ikke til å klare å styre verden.

- Dersom høyesterett ikke kommer til motsatt kjennelse, vil opprettholdelsen av opphevingen være et stort nederlag for Trump. Han vil da muligens gå løs på dommere med personlig kritikk istedenfor å anerkjenne dommen, sa Romarheim før det ble kjent at Trump ikke vil anke til Høyesterett.