Trump avslører: Neste uke kommer en ny utgave av innreiseforbudet som sjokkerte verden

(Dagbladet): I sin allerede smått legendariske 88 minutter lange pressekonferanse torsdag langet Trump igjen ut mot mediene.

Presidenten fortalte også hva som er hans neste steg i kampen for strenge innvandringspolitikk.

Etter at en føderal ankedomstol vurdert Trumps innreiseforbud og opprettholdt kjennelsen som slo fast at forbudet var grunnlovsstridig, har Trump-leiren planlagt sitt neste trekk. Det er klart at Trump likevel ikke tar kampen videre i rettssystemet, selv om han mener ankedomsstolen tok feil og på et tidspunkt tvitret følgende glassklare beskjed:

- VI SEES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL!

Gir opp plan A

I dag fortalte Trump at han kommer tilbake med erstatning for det feilslåtte innreiseforbudet neste uke. Her sikter presidenten på å ha kvittet seg med delene av forbudet som kan tolkes som grunnlovsstridig, ifølge ABC News.

- Vi går videre. Vi kommer til å sende ut en ny presidentordre neste uke som skal beskytte landet vårt grundig. Så vi kommer til å gå videre den veien og forhåpentligvis vinne fram, sa presidenten, som dermed ikke utelukker at også hans nye presidentordre kan ende opp i retten.

Opprinnelig satt Trump ned et 90-dager lang innreiseforbud for mennesker fra syv spesifikke land med en overveiende muslimsk befolkning: Iran, Irak, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Nær framtid

Også rent formelt har Trump nå gitt opp den rettslige kampen mot domstolene i USA. Justisdepartementet informerte torsdag domstolen som først stanset innreiseforbudet at myndighetene ikke akter å ta kampen videre i rettssystemet.

«Heller enn å fortsette denne kampen, akter presidenten i nær framtid å gjøre ende på presidentordren og erstatte den med en ny, betydelig revidert ordre for å eliminere det dommerpanelet feilaktig trodde var grunnlovsmessige bekymringer», heter det i skrivet fra departementet, ifølge CNN.

Nå vet vi altså at «nær framtid» betyr allerede neste uke.

På pressekonferansen i dag fastholdt Trump uansett at den første presidentordren var «perfekt» og at det eneste reelle problemet var «en dårlig rett» («a bad court»). Justisdepartementet derimot innrømmet at presidentordren var «tvetydig», selv om det også her ble hevdet at problemet var rettsvesenet, ikke Trumps politiske plan.

Uvisst hva som kommer

Det er foreløpig uklart hvilke deler av det opprinnelige innreiseforbudet som får bli med videre i neste utgave, men det er kjent at rettsvesenets fremste bekymringer med forbudet var diskriminering og mulige rettslige følger for dem som har permanent oppholdstillatelse i USA, men statsborgerskap fra ett av de syv navngitte landene. Dermed er det trolig disse bekymringene som vil få en annen utforming - eller ordlyd - når Trump neste uke ruller ut sin erstatningsordre.

Det første midlertidige innreiseforbudet var aktivt i en uke ved månedsskiftet januar-februar, og skapte voldsom kaos og usikkerhet ved amerikanske flyplasser, da grensekontrollen i landet var usikker på hvordan ordren skulle tolkes og gjennomføres.

Forbudet har fått sterk kritikk, og flere tusen amerikanere gikk i demonstrasjoner flere steder i USA få dager etter at avtalen ble signert. I 90 dager fra 27. januar ville nordmenn som også har statsborgerskap i et av de sju aktuelle landene verken få utstedt visum eller kunne reise inn i landet. Ifølge UDI gjelder dette over 51 000 nordmenn.

Høyesterett vanskelig

Sofie A. E. Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, har tatt mastergrad i amerikansk juss, med amerikansk grunnlovsrett som spesialtema, og fortalte Dagbladet 13. februar at hun ikke trodde Trump ville ta saken videre til Høyesterett, som for tida er delt på midten mellom liberale og konservative dommer i påvente av en ny utnevnelse for å erstatte avdøde dommer Scalia.

- Jeg tror de nå vil reevaluere hele saken, for hvis det blir en fire-fire-avgjørelse er det ankedomstolens kjennelse som blir rettskraftig. Det vil ikke Trump, og jeg tror de nå ser at de har en litt vanskelig juridisk sak. En av de liberale dommerne må i så fall stemme mot sine egne og med de konservative, og det er det liten sjanse for, sa Høgestøl til Dagbladet.