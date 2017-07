- Trump avslutter CIA-program for å væpne anti-Assad-styrker i Syria, etter Russland-ønske

USAs president, Donald Trump, har bestemt å avslutte det hemmelige CIA-programmet for å bevæpne opprørere i Syria, som vil bekjempe Bashar al-Assad og hans regime, skriver The Washington Post i kveld.

Dette har vært Russland og Vladimir Putins ønske over lang tid, melder amerikanske offisielle overfor avisa.

- Vil tettere på Putin

Å væpne såkalte moderate opprørere for at de på sikt skulle bekjempe Syrias Bashar al-Assad og hans regime var en sentral del av Obama-administrasjonens Syria-politikk fra 2013.

To år etter, i 2015, involverte Vladimir Putin og Russland seg militært i konflikten - på Bashar al-Assads side.

Kilder sier nå til The Washington Post at Trumps avgjørelse om å avslutte bevæpningen av syriske Assad-motstandere er et tegn på at Trump ønsker å jobbe tettere med Russland, i tillegg til at USA heller ikke lenger har noe sterkt ønske om at Bashar al-Assad må fjernes.

Skal - skal ikke

Trump-administrasjonen har hittil gitt svært ulike signal når det gjelder hva de ønsker i Syria. Først sa den amerikanske FN-ambassadøren at USA ikke hadde noe ønske om å fjerne Assad-regimet. Så brukte Assad-regimet kjemiske våpen mot opprørere i Idlib-provinsen, hvor USA bombet en flybase i den syriske byen Homs.

Da sa FN-ambassadør Nikki Haley at USA «umulig vil se fred i det området med Assad som sjef for den syriske regjeringen».

Nå kan det synes at USA igjen har endret holdning. Ingen i National Security Council eller CIA ønsker å kommentere en endring i Syria-politikken overfor The Washington Post.

Hemmelig møte

Så seint som i går meldte The Washington Post om et hemmelig møte som Trump og Putin hadde da G20-lederne møttes i Tyskland.

- Møtet understreker hvor ivrig Trump var gjennom toppmøtet for å utvikle et vennskap med Putin. I fjorårets valgkamp snakket Trump beundrende om Putin, skriver avisa.