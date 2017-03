Trump ba om bevis på at han hadde flere publikummere enn Obama. Nå har han fått dem.

National Park Service, den føderale enheten som administrerer nasjonalparker i USA, publiserte tirsdag flere hundre bilder fra innsettelsesseremonien av Donald Trump 20. januar. I tillegg slapp de flere bilder fra seremoniene for fire og åtte år siden, da Barack Obama ble sverget inn som USAs president.

Bildene viser at det er en enorm forskjell mellom hvor mange som møtte opp for å se de to presidentene innta Det hvite hus.

Liknende bilder har tidligere sirkulert i sosiale medier, men de bildene hadde blitt tatt på forskjellige tidspunkter på dagen. Dermed kunne man ikke konkludere ut i fra de bildene at Obama hadde flere tilskuere.

Bildene som nå har blitt publisert slippes etter at Freedom of Information Act og flere andre amerikanske medier har etterspurt dem. De demonstrerer at Obama langt på vei knuste Trump i antall publikummere når han ble innsatt som president i 2009.

Trump ville ha bevis

Det var ikke bare amerikanske medier som etterspurte bildene; også Donald Trump selv skal ha ringt opp National Park Service og beordret dem om å produsere bilder av innsettelsesseremonien.

Han ønsket å bevise at media hadde løyet om antall publikummere, og mente at bilder av folkemassene kunne gjøre det, ifølge Washington Post.

Det kan hende at han angrer på det nå.

Mest sett via TV og nett

Sean Spicer, Donald Trumps pressetalsmann, var også meget selvsikker dagen etter innsettelsen.

- Det var det største publikummet som har vært vitne til en innsettelse, punktum, både personlig og verden over, sa Spicer den gang.

Spicer nyanserte dette noe i en senere uttalelse, og spesifiserte at han viste til det totale antallet personer som så innsettelsen, både som tilskuere utenfor Kongressen, og på TV eller nettet.

Det kan ha vist seg å være korrekt, ettersom 31 millioner amerikanere fulgte seremonien på TV. Hvis man da legger til de titalls millionene som fulgte seremonien via for eksempel Facebook, Youtube eller en av mange store amerikanske nettaviser, har Trump sannsynligvis gått forbi Ronald Reagans rekord på 41 millioner seere i 1982.

- Validerer bildene fra januar

Flere eksperter har anslått at Obama i 2009 hadde tre ganger så stor folkemengde på sin seremoni som det Trump hadde i januar i år. Ettersom National Park Service sluttet å offentliggjøre sine estimater i 1995, har det siden vært vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange som har møtt opp når en ny president skal sverges inn.

Disse bildene kan likevel bidra til å støtte ekspertenes estimater, og samtidig fjerne tvilen som var rundt bildene fra januar.

- Dette bidrar til å validere de andre bildene som sirkulerte i januar. Det er åpenbart at de ikke hadde det publikummet de forventet. Det er ikke rakettvitenskap, sier Dan Gross til Washington Post. Han var ansvarlig for publikumslogistikk under seremonien i 2013.