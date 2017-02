- Trump bekreftet for verden at han er en «papirtiger». Han virker truende, men takler ikke en utfordring

(Dagbladet): President Trump har endelig bekreftet for Kinas leder, president Xi, at han vil ta hensyn til «ett Kina»-politikken. Dette skjedde under en telefonsamtale med Xi i går, skriver nyhetsbyrået Reuters.

«Ett Kina»-politikken er prinsippet om at det kun finnes ett Kina, til tross for eksistensen av to regjeringer som hevder å være Kina.

«Ekstremt vennskapelig» telefonsamtale

Siden Trump avla presidenteden har han ringt verdensledere for å opprette kontakt med dem. Xi måtte derimot ta til takke med et brev - fram til i går.

Trump og president Xi hadde en lang telefonsamtale, ifølge Det Hvite Hus. De to har ikke snakket siden 20.januar, men gårsdagens telefonsamtale skal ha vært «ekstremt vennskapelig».

- President Trump, på anmodning av president Xi, har avtalt å hedre «ett Kina»-politikken, står det i uttalelsen.

Diplomatiske kilder i Beijing sier Kina hadde vært nervøs for at Xi igjen skulle bli ydmyket, i tilfelle en samtale med Trump gikk galt og detaljene ble lekket til media, skriver Reuters.

En ny historisk høyde

Det finnes ingen sak som er mer sensitiv for Beijing enn Taiwan. Kina og USA har signalisert at med «ett Kina»-problemet løst, kan de to landene ha mer normale relasjoner.

Ett Kina-politikk Prinsippet om at det er bare en stat som er kalt Kina, til tross for eksistensen av to regjeringer som hevder å være Kina.

Land som søker diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken Kina, må bryte all offisiell forbindelse med Republikken Kina (som regjerer over Taiwan), og omvendt.

Folkerepublikken Kina regjerer over Kinas fastlandsområde, Hong Kong og Macao

Republikken regjerer over Taiwan.

Aksepteringen eller avvisningen av ett-Kina-prinsippet er en viktig faktor i begge regjeringenes utenrikspolitikk. Kilde: Wikipedia.

I en egen uttalelse lest opp på kinesisk statlig fjernsyn, sier Xi at Kina setter pris på Trumps opprettholdelse av «ett Kina»-politikken.

- Jeg tror at USA og Kina er samarbeidspartnere, og gjennom felles innsats kan vi presse det bilaterale forholdet til en ny historisk høyde, sa Xi.

Han mener utviklingen av Kina og USA kan komplementere hverandre og utvikle seg sammen.

- Begge sider kan absolutt bli svært gode samarbeidspartnere, sa Xi.

Flere taiwanske medier har omtalt saken.

Huang Zhongyan, talsmann for Taiwans president, har uttalt at Taiwan og USA opprettholder nær kontakt og kommunikasjon i denne saken, og et godt forhold, skriver avisen Liberty Times.

Han takket den amerikanske regjeringen for deres gjentatte støtte til Taiwan, og sin forpliktelse til «Taiwan Relations Act».

Huang sa også at Taiwans kjerneinteresser er å sikre kontinuiteten i landets frie og demokratiske demokrati, å sikre regional fred, stabilitet og aktiv taiwansk deltakelse i det internasjonale samfunn.

Overbevist av Tillerson?

Liberty Times skriver også om den nye amerikanske utrenriksministeren Rex Tillerson. Han har uttalt at Taiwan er en venn av USA, ikke et forhandlingskort. Det spekuleres i om det er Tillerson som har påvirket Trump til å hedre «ett Kina»-politikken.

- Trump har lekt med tanken om å bruke denne ordningen som brekkstang, men jeg tror han ble overbevist av utenriksminister Tillerson om at dette ikke er der den amerikanske administrasjonen kan få innflytelse, sier Paul Haenle til CNN.

Haenle er direktør av Carnegie-Tsinghua Center basert i Beijing. Han har tidligere jobbet som kinesisk sikkerhetsrådgiver under tidligere presidenter Bush og Obama.

- Han er en papirtiger

Advokat James Zimmerman, tidligere leder av American Chamber of Commerce i Kina, mener at Trump aldri burde ha satt spørsmål ved «ett Kina» -politikken i første omgang.

- Sluttresultatet er at Trump bare bekreftet for verden at han er en papirtiger, en «zhilaohu». Noen som virker truende, men er helt ineffektiv og ute av stand til å takle en utfordring, skriver han til Reuters i en e-post.

Trump har provosert Kina lenge, og da han drev valgkamp omtalte han ofte Kina negativt. Kina hadde utnyttet USA i en årrekke, og med han som president ville det ta slutt, mente Trump.

Trump startet rabalderet med «ett Kina»-politikken da han aksepterte en gratulasjonstelefon fra Taiwans president i desember. Han ble dermed den første sittende eller blivende presidenten i USA som hadde direkte kontakt med Taiwans leder siden 1979.

Han har også hisset på seg verdens største økonomi ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken.

- Alt kan reforhandles, sa Trump den gangen.

Aggressive uttalelser

Kinesiske medier har også latt seg provosere av Trump, og har kommet med en rekke aggressive uttalelser.

- Hvis Trump går tilbake på forpliktelsen om ett-Kina-politikk, vil det kinesiske folket kreve at regjeringen tar hevn. Det er ikke rom for forhandlinger, skrev den statlige kinesiske avisa the Global Times i januar.

- Med mindre Washington planlegger å starte en stor-krig i Sør-Kina havet, så vil alle andre forsøk på å hindre kinesisk tilgang til øyene være dumskap, har den kinesiske avisa også uttalt.

China Daily, som blir regnet som regimets talerør, har uttalt at Kina var nødt til å styrke atomarsenalet sitt, for å «tvinge USA til å respektere landet», skrev singaporske The Straits Times i januar.