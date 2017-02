Trump deltar ikke på korrespondentmiddagen. Bryter 97 år gammel tradisjon

(Dagbladet): Korrespondentmiddagen i Det hvite hus har vært en tradisjon for den politiske eliten i Washington siden 1920. Middagen finner sted siste lørdag i april hvert år, og æresgjesten som er presidenten holder gjerne en morsom tale der han forteller vitser på bekostning av journalister og andre.

Under fjorårets middag spøkte Obama med Trump og sa: «Er denne middagen for smakløs for Trump?», da det viste seg at Trump ikke var til stede.

«Hva i all verden kan han ha funnet på i stedet? Er han hjemme og spiser en Trump-steik, tvitrer han fornærmelser til Angela Merkel?», fortsatte Obama, med henvisning til Trump på fjorårets middag.

Obama har kanskje ha sett inn i en spåkule, for i kveld skriver nemlig Trump på Twitter at han ikke vil delta på den tradisjonsrike middagen i det hele tatt i år heller.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

«Jeg vil ikke delta på Det hvite hus sin korrespondentmiddag i år. Hils alle og ha en fin kveld», skriver Trump.

Flere mediehus har avlyst

Fredag ble flere store amerikanske medier - som CNN, LA Times, Politico, Daily Mail, Buzzfeed og New York Times - utestengt fra et pressemøte i Det hvite hus. Trumps pressetalsmann Sean Spicer håndplukket i stedet en gruppe Trump-vennlige medier til å bli med ham under møtet.

Etter dette og etter at Trump har anklaget flere medier for «fake news», har flere mediehus varslet at de ikke vil komme på middagen, skriver The Guardian. Avisa, som vanligvis overværer middagen har bestemt seg for å utebli. Det har også The New Yorker og flere andre. Vanity Fair, som pleier å arrangere nachspiel, har også trukket seg.

Jeff Mason, Reuters-journalist og sjef for Foreningen for korrespondenter i Det hvite hus, har fått flere spørsmål om middagen blir noe av i det hele tatt, skriver The Guardian.

Også skuespillerne i tv-serien House of Cards har sagt at de ikke kommer til å møte opp, selv om det er noe de pleier.

Avlyst bare tre ganger tidligere

Trumps skyteskive CNN, har ennå ikke avlyst søndagsbrunsjen de pleier å arrangere dagen etter middagen. Men fredag skrev The Hill at mediehuset kanskje ikke ville delta.

CBS News og Atlantic Monthly har heller ikke avlyst mottagelsen som pleier å være før middagen ennå.

Middagen har tidligere i historien blitt avlyst tre ganger. Sist gang var i 1981, da ble arrangementet avlyst av Ronald Reagan. Middagen ble også avlyst under Nixon i 1972 og under Carter i 1978.