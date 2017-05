Trump-demonstrasjoner: - Det verste som har skjedd her i landet på så lenge jeg kan huske

NEW YORK / OSLO (Dagbladet): - Vi hater Trump. Han hater demokratiet og er det verste som har skjedd her i landet på så lenge jeg kan huske. Og jeg har demonstrert siden Vietnam-krigen.

Det sier Richard Rice Allen til Dagbladet. For første gang siden Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus i januar, er presidenten tilbake i sin hjemby New York.

Tro imidlertid ikke at Trump er spesielt populær i byen hvor han ble født. Da han kom til det gamle hangarskipet «Intrepid», som nå fungerer som museum langs Hudson River, møtte flere hundre motdemonstranter opp. Det ventet i flere timer på den forsinkete presidenten.

Da bilkortesjen hans rullet inn i byen, var det til buing og ukvemsord.

Å si at Trump ikke har spesielt mye støtte i den liberale bastionen på USAs vestkyst, er en underdrivelse. Da innbyggerne på Manhattan, selve symbolet på verdensmetropolen, gikk til valgurnene i november, stemte usle 9,7 prosent av av dem på ham.

Når han kom tilbake til New York ble han møtt av demonstranter, deriblant Richard Rice Allen.

- For å vise solidaritet

Allen står sammen med Beny ved Dewitt Clinton-parken noen kvartaler unna det gamle hangarskipet «Intrepid» hvor Trump etter planen skal holde en tale under New York-besøket.

Han har også satt av tid til å møte Australias statsminister Malcom Turnbull.

- Jeg er her for å vise solidaritet med alle mennesker i verden som er redde for det som skjer med Trump som president, sier Beny til Dagbladet.

Hvis ordene deres ikke når presidenten, hadde det uansett vært lett å se på dem hva dem synes om USAs 45. president, bysbarnet Donald Trump.

«Still Trump for riksrett»

Abdul Haqq Islam har fylt frakken med buttons med ordene «still Trump for riksrett».

Han har tatt turen fra Harlem og står sammen med andre demonstranter foran det gamle hangarskipet «Intrepid» i New York som nå fungerer som museum. Her skal president Donald Trump tale om ikke veldig lenge.

- Trump er ikke velkommen her. Folk må slutte å være redde for ham. Dette er en form for fascisme hvor de prøver å terrorisere folk til ikke å handle. Vi må stå imot, sier Islam til Dagbladet.

Blant demonstrantene kom enkelte smokingkledde menn på vei til Trumps arrangement. De måtte gå en «walk of shame» forbi aggressive demonstranter som taktfast ropte «skam deg, skam deg, skam deg».

Lisa De Frees og mora, som ikke ønsker navnet sitt i avisa, var to av ekstremt få Trump-tilhengere utenfor «Intrepid» like før Trump ankom.

- Jeg er innvandrer, og har jobbet som frivillig for Donald Trump siden mars i fjor. Jeg støtter all politikken hans. Han tok over et kaos, og er i ferd med å rydde opp, sier De Frees fra Brooklyn til Dagbladet.

Hun mener alle demonstrantene som er til stede er betalte demonstranter.

- De får betalt for dette. Mange Trump-tilhengere holder seg hjemme, sier De Frees.

- Katastrofalt dårlig

- Folk i New York har visst hvem Trump er i flere tiår. Det er en grunn til at nesten ingen new yorkere stemte på ham. De vet hvor katastrofalt dårlig han drev selskapene sine, sier kommentator og Gawker-gründer Elizabeth Spiers til Dagbladet.

Hun er tidligere sjefredaktør for den innflytelsesrike avisa The New York Observer, som eies av Trumps svigersønn, Jared Kushner.

- Det er en stor forskjell mellom hva folk i New York, som er blitt eksponert for Trump, synes, og hva resten av USA, som bare kjenner ham gjennom realityserien «The Apprentice», synes, sier Spiers.

Trump har vært et velkjent i navn i New York-tabloidene siden 1980-tallet. Trump, mens resten av USA for alvor ble kjent med ham gjennom realityserien fra 2004.

- Trump føler at folkene i New York, som han ønsker å imponere, aldri har respektert ham. Han trodde at å bli president ville forandre på det. Men det har det neppe gjort, sier Spiers.