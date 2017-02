Trump er stanset: Dommer sier nei til det omstridte innreiseforbudet

(Dagbladet): En føderal dommer i USA har utstedt en landsomfattende midlertidig forføyning mot president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra sju land.

Beslutningen kommer etter et søksmål fra delstatene Washington og Minnesota mot forbudet.

Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.

Advokater som representerer den føderale regjeringen mener retten ikke har myndighet til å gå imot presidentordren. De sier Kongressen har gitt presidenten myndighet i saker som gjelder rikets sikkerhet og innreise for innvandrere.

Stopper Trump - for nå

Kjennelsen blokkerer midlertidig Trumps kontroversielle innreiseforbud til USA for borgere fra syv land med muslimsk befolkning. Forbudet skulle i utgangspunktet var i 90 dager, ifølge den ferske presidenten.

- Trump burde lytte til denne kjennelsen og avbryte denne presidentordren en gang for alle, sier senator Chuck Schumer (D) til CNN.

CNN bekrefter også at grensekontrollen i USA umiddelbart har gitt flyselskapene i landet beskjed om at innreiseforbudet ikke lenger er i kraft, og sier det for øyeblikket er «business as usual» på flyplassene i USA.

- Dette setter en stopp for presidentordren umiddelbart. Kjennelsen viser lovens makt og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington til Reuters.

- En strålende dag

Dommer James Robart kom med sin avgjørelse på bakgrunn av en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, men avgjørelsen er gjort gjeldende for hele landet.

- Dette er en strålende dag for rettsstaten i dette landet, sier regjeringsadvokat Noah Purcell i delstaten Washington ifølge NTB.

Fredag ble Trumps kontroversielle presidentordre behandlet på delstatsnivå i flere domstoler i USA. Også i Boston ble kjennelsen avvist. Det amerikanske utenriksdepartementet har opplyst at 60 000 visum er annullert for borgere fra landene innreiseforbudet gjelder for. Disse landene er Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Kritisk Erna

Om lag 50 000 nordmenn kan også være uønsket i USA dersom Trump til slutt får gjennomslag, som Dagbladet tidligere har fortalt. Trumps har blitt stemplet som et «muslimforbud» etter at Trump i valgkampen tok til orde for en midlertidig utestengelse av muslimer fra USA. Trump nekter selv for at det er tilfellet, men majoriteten av befolkningen i de aktuelle landene er muslimer.

Også i Norge har Trumps forbud fått kritikk. Blant andre statsminister Erna Solberg (H) har vært kritisk til Trumps framferd.

«Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise», skrev Solberg til Dagbladet søndag.

Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven. Delstaten ber om at ordren settes til side i hele USA.

Refs fra sine egne

Trump møter ikke bare motstand i rettsvesenet, men også fra sine egne rekker. Republikanerne John McCain og Lindsay Graham har i et åpent brev skrev de at innreiseforbudet vil gjøre USA farligere. De omtaler det som et selvpåført sår i kampen mot terror.

- Våre viktigste allierte i kampen mot IS er det store flertallet av muslimer som avviser IS' apokalyptiske hatideologi, skriver de to.

Også andre republikanere er kritisk til Trumps presidentordre.

- Selv om dette ikke er en eksplisitt religiøs test, er det svært nær og uforenlig med hvem vi er, sier den republikanske senatoren Lamar Alexander fra Tennessee.