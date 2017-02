Trump-familiens dyre vaner kan koste skattebetalerne milliarder

(Dagbladet): Donald Trump og familien får kritikk for å videreføre sin ekstravagante livsstil. Nå som forretningsmagnaten er blitt president, havner nemlig regningen for en stor del hos skattebetalerne, som i løpet av den inneværende fireårsperioden anslagsvis kan måtte legge ut milliarder, skriver Washington Post.

- Ikke egnet

Den konservative gruppa Judicial Watch overvåket nøye Obama-familiens fritidsutgifter, og gjør det samme med Trump. Gruppas leder Tom Fitton er kritisk til at den nye presidenten har valgt å dra til sitt luksusanlegg i Florida, Mar-a-Lago, tre ganger siden han tiltrådte for en måned siden.

- Å reise dit er ikke gratis, bemerker Fitton - og mener den nye presidenten heller burde bruke det offisielle landstedet Camp David rett utenfor Washington, eller golfanlegget han eier i det nordlige Virginia.

- Mar-a-Lago er ikke noe Camp David. Det er ikke bygd med tanke på presidentens sikkerhet, sier demokrat-representant Lois Frankel.

Han peker på at luksusanlegget ligger åpent til ved havet, på ei smal, travel øy plaget av trafikktrøbbel.

« Vi ønsker å ta imot president Trump med åpne armer, men ikke å belaste våre skattebetalere uforholdsmessig mye på grunn av disse besøkene. » Steven E. Parker, borgermester i Bedminster

Palm Beach County, der Mar-a-Lago ligger, planlegger ifølge Washington Post å be sentralmyndighetene om å overføre flere hundre tusen kroner om dagen for å takle de ekstra utgiftene med sikkerhet og trafikk når Trump er til stede. Sheriff Ric Bradshaw sier de lokale skattebetalerne har betalt 500 000 kroner om dagen i overtid til politiet.

- Vet hva det koster

Også Trumps forgjengere var dyre i drift. George W. Bush oppholdt seg stadig på ranchen i Texas, mens Barack Obama årlig dro til Martha's Vineyard i Massachusetts, i tillegg til hjemstaten Hawaii. Judicial Watch har regnet ut at Obamas reiserelaterte utgifter beløp seg til 800 millioner kroner over de åtte årene han satt som president.

Men ifølge Washington Posts utregninger blir dette som småpenger å regne sammenliknet med forbruket Trump legger opp til, basert på den første måneden av presidentskapet. Avisa regner med at presidenten vil bli flere milliarder kroner dyrere enn så vel Obama som Bush.

- Det spesielle med president Trump er at han vet hva det koster å drive et fly, sier han.

I tillegg til Mar-a-Lago-turene trekker Washington Post fram flere kostbare utflukter og ordninger:

I helga er presidentsønnene Eric og Don jr. i De forente arabiske emirater, hvor de deltar på åpningen av en golfresort. Eric har også besøkt Den dominikanske republikk, for å planlegge en luksusresort der, og mot slutten av måneden skal han og Don jr. til Vancouver i Canada for å åpne en Trump-skyskraper.

Trumps kone Melania og sønnen Barron bor i Trump Tower på Manhattan. Dette krever et storstilt politivakthold.

Den lille byen Bedminster i New Jersey huser et Trump-golfanlegg, og forbereder seg nå på å ha presidenten til stede opptil ti ganger i året. Byen har 8000 innbyggere og 16 polititjenestemenn.

Sikkerhet koster

De høye kostnadene skyldes for en stor del det omfattende sikkerhetsapparatet som må iverksettes for å beskytte Trump-familien, på steder og anlegg som ikke var tiltenkt en slik funksjon.

Ved Mar-a-Lago må kystvakta patruljere utenfor når presidenten befinner seg der. I tillegg kommer utgifter relatert til å flytte presidentapparatet til luksusresorten. Det omfatter en rekke sivile og militære medarbeidere.

Myndighetsorganene som bærer hoveddelen av kostnadene, herunder sikkerhetsdepartementet og forsvarsdepartementet, har ikke gitt ut tall over kostnadene. Isteden har Washington Post regnet seg fram til anslag, på grunnlag av regjeringsdokumenter som analyserer reiser i regi av Det hvite hus.

- Ikke ferie

I tillegg presenterer avisa disse kostnadene:

På Manhattan betaler New York over 4 millioner kroner om dagen for vaktholdet av Trump Tower, der Melania og Barron bor. Dette ifølge beregninger fra polititjenestemenn.

Tidligere denne måneden kom det fram at Secret Service og den amerikanske ambassaden i Uruguay betalte 800 000 kroner i hotellromutgifter da Eric Trump var i landet for å promotere et av familiens leilighetsbygg.

- Dette er en dyr måte å drive forretninger på, og presidenten burde ta det til etterretning sier Fitton i Judicial Watch.

Det hvite hus ønsker ikke å diskutere utgiftene ved Trumps reiser, men talskvinne Stephanie Grisham understreker at presidenten alltid jobber når han er utenbys.

- Han er ikke på ferie når han drar til Mar-a-Lago. Presidenten jobber uten opphold hver dag i uka, uansett hvor han er, sier hun.

Kritikk av Obama

Ifølge offentlige tall fra den amerikanske riksrevisjonen (GAO) kostet en firedagers reise for Obama i 2013 - der han bl.a. spilte golf med Tiger Woods i Florida - skattebetalerne ca. 30 millioner kroner. Det omfattet drift av flyet Air Force One, som koster 1,7 millioner per time i lufta, i tillegg til diverse båter, leiebil, hotellrom og et redningshelikopter fra kystvakta.

Den gang fikk Obama kritikk fra mange republikanere i Kongressen. Senator John Barrasso krevde at GAO gransket utgiftene ved turen. Når han nå blir spurt om ikke Trump også burde granskes, svarer hans talskvinne at å sammenlikne de to presidentene «i beste fall er misvisende».

Når det gjelder småbyen Bedminster, har tjenestemenn der, på grunnlag av sju besøk fra Trump, beregnet at han i løpet av et år vil koste byen over 2,4 millioner kroner.

- Vi ønsker å ta imot president Trump med åpne armer, men ikke å belaste våre skattebetalere uforholdsmessig mye på grunn av disse besøkene, sier borgermester Steven E. Parker.