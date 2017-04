Trump får kritikk for vennlig tone med Filippinenes omstridte president: - Han burde skamme seg

(Dagbladet): - Ved å så og si gi Dutertes morderiske krig mot narkotika sitt godkjentstempel, er Trump nå moralsk medskyldig i framtidige drap. Selv om hans personlighet neppe gjør det mulig, burde Trump skamme seg.

Slik lyder kraftsalven fra John Sifton, Asia-direktør for Human Rights Watch, ifølge New York Times.

«Vennlig» samtale

Bakgrunnen for utblåsningen er at Det hvite hus søndag sa at Trump hadde hatt en «vennlig» samtale med Filippinenes omstridte president Rodrige Duterte.

De to skal ha diskutert trusselen fra Nord-Korea, og Trump inviterte samtidig Duterte til Det hvite hus.

- Presidenten diskuterte også det faktum at Filippinenes regjering kjemper svært hardt for å fjerne narkotika i landet, en svøpe som berører mange land i verden, het det i uttalelsen fra Det hvite hus.

«Diskusjonen mellom presidentene var varm, og president Trump uttrykte sin forståelse og anerkjennelse av utfordringene Philippinenes president står overfor, spesielt med tanke på farlig narkotika», heter det i en uttalelse fra talsperson for Duterte, Ernie Abella.

Duterte er viden kjent og beryktet for sin harde linje overfor kriminelle, spesielt de som er involvert i narkohandel. Han har oppfordret sikkerhetsstyrkene til å ta livet av kriminelle, og uttalt at byen Davao, der han tidligere var borgermester, er blitt en av verdens sikreste byer, simpelthen fordi de kriminelle er drept.

Drapsanklager

Under en senatshøring i fjor høst anklaget den selverklærte leiemorderen, Edgar Motobato, Duterte for å være ansvarlig for drap på 1000 kriminelle og politiske motstandere mens han var borgermester i byen.

For en uke siden leverte Mobatos advokat et 77 sider langt dokument til Den internasjonale straffedomstolen, der Duterte anklages for å, «gjentatte ganger, uendret og kontinuerlig». ha begått forbrytelser mot menneskeheten, og at under hans styre har drap på narkotikabrukere og andre kriminelle blitt «anbefalt framgangsmåte», skriver Reuters.

Dette er det første offentlig kjente dokumentet ICC har fått mot Duterte. Advokat Jude Sabio hevder at Duterte og ytterligere 11 andre i regjeringsapparatet kan holdes ansvarlig for drap, og ber om at domstolen igangsetter en etterforskning, utsteder arrestordre og får på plass en rettssak.

I mars i år viste det filippinske politiets egen statistikk at 2551 mistenkte har dødd i politiaksjoner knyttet til narkokrigen siden Duterte kom til makten i slutten av juni 2016, ifølge NTB.

I samme periode hadde ytterligere 4000 drap blitt begått, trolig av borgervern. Disser har hatt preg av utenomrettslige henrettelser, oppmuntret av Dutertes løfte om amnesti.

«Dra til helvete»

I tillegg til turbulensen på hjemmebane havnet Duterte på kant med Obama, som Duterte ba «dra til helvete» etter at USAs forrige president hadde kritisert ham for hans knallharde linje mot narkotika.

Den demokratiske senatoren Christoher S. Murphy, som er medlem av Senatets utenrikskomité, er også sterkt kritisk til Trumps forsonende linje mot Duterte.

«I sanntid står vi og ser på at den flotte amerikanske talerstolen for menneskerettigheter går i oppløsning», tvitret Murphy.

Trumps stabssjef, Reince Priebus, forsvarer sin sjef og sier at det er nødvendig med vennligere bånd, selv når det gjelder Dutertes tvilsomme historikk på menneskerettigheter, skriver nyhetsbyrået AP.

Priebus pekte likevel spesielt på den militære trusselen fra Nord-Korea, som han sier er «så alvorlig» at den vil kreve samarbeid fra asiatiske land i regionen.

- Så hvis det skjer noe i Nord-Korea, så støtter alle en aksjonsplan som vi kanskje må få på plass sammen med våre samarbeidspartnere i området, sa Priebus under en TV-opptreden på ABCs «This Week» på søndag.

- Denne samtalen handlet om Nord-Korea. Det betyr ikke at menneskerettigheter ikke betyr noe.

Dagen før antydet Duterte at han mener Trump og USA burde trekke seg bort fra den spente stillingskrigen med Nord-Korea.