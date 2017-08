Trump fikk kritikk for å ikke ta avstand fra nynazister. Nå svarer Det hvite hus på kritikken

(Dagbladet): - Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold, på mange sider, sa Donald Trump i etterkant av de voldsomme opptøyene i Charlottesville i helga.

En 32 år gammel kvinne ble drept og 19 ble skadd lørdag under en demonstrasjon holdt av nynazister og såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville lørdag. Dette da en bil pløyde inn i en gruppe motdemonstranter.

«På mange sider»

Og det var spesielt Trumps bemerkning «på mange sider», og det at han ikke nevnte ekstremistgrupperingene ved navn, som gjorde at mange reagerte.

Selv profilerte republikanere har kritisert Trump.

«Det er veldig viktig for nasjonen at presidenten omtaler hendelsene i Charlottesville som det de var. Et terrorangrep av hvite nasjonalister (white supremacists)», tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio.

«Herr president. Vi må kalle denne ondskapen ved sitt rette navn. Dette er hvite nasjonalister og dette er terrorisme», tvitret Cory Gardner, republikansk senator fra Colorado.

Og det kan se ut til at kritikken har gjort inntrykk på Donald Trump. Natt til mandag norsk tid slapp Det hvite hus en ny pressemelding der de er langt mer konkrete enn det president Trump hadde vært inntil da.

«President Trump sa veldig tydelig i sin uttalelse i går at han fordømmer alle former for vold, intoleranse og hat. Selvfølgelig inkluderer det hvite nasjonalister, Ku Klux Klan, nynazister og alle ekstremistgrupper», heter det i pressemeldingen, gjengitt av New York Times.

De skriver at pressemeldingen kommer som «et svar til» spørsmål rundt Trumps uttalelser lørdag.

USAs sikkerhetsrådgiver og flere andre har omtalt volden mot motdemonstranter i Charlottesville som terror.

- Når noen gjennomfører et angrep mot folk med hensikt å skape frykt, er det terrorisme. Det faller inn under definisjonen av terrorisme, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H. R. McMaster, i et intervju med ABC søndag.

Statuedemonstrasjon

Den opprinnelige demonstrasjonen i Charlottesville var rettet mot at byen skal fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Før bilen rammet folkemengden, var det flere sammenstøt mellom de hvite nasjonalistene og motdemonstranter.

Ifølge NTB skal folk ha slått, kastet flasker og ha brukt pepperspray. Bilder viser også bruk av skjold og balltre.

To politibetjenter døde samme dag. Dette da et helikopter styrtet da det ble brukt under et oppdrag i forbindelse med opptøyene, ifølge TIME.