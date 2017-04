(Dagbladet): - Presidenten må få godkjennelse fra Kongressen før et angrep mot Syria, stor feil hvis han ikke får det, skrev president Donald Trump på Twitter i 2013.

Kommentaren var rettet mot daværende president Barack Obama. Da varslet han et angrep mot Syria etter at man også da mente at det syriske regimet gjennomførte et kjemisk angrep mot sivile.

Han skrev på Twitter at «Syria IKKE er vårt problem» og skrev videre at det var ingen fordeler ved å angripe, bare store ulemper.

Et par dager seinere skrev Trump med store bokstaver:

- Igjen, til vår veldig tåpelige leder, ikke angrip Syria. Hvis du gjør det, vil forferdelige ting skje og USA får ikke noe ut av det.

Skiftet mening

Nå, etter et nytt angivelig kjemisk angrep i Syria, har Trump skiftet totalt mening:

- Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump. Han ber verdens siviliserte nasjoner følge USA og få en «slutt på nedslaktingen og blodbadet» i Syria.

- Det kjemiske angrepet er forferdelig. Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer. Det forferdelige angrepet fra Assads regime kan ikke tolereres. USA står sammen med våre allierte verden rundt og fordømmer dette forferdelige angrepet og alle andre forferdelige angrep for den del, sa Trump på en pressekonferanse på onsdag. Her hintet han også om å handle militært mot Syria.

- Jeg har nå ansvaret, og jeg vil ta det ansvaret og bære det med stolthet.

Trump la skylda på Obama-administrasjonen for å ikke være mer aggressive i Syrias borgerkrig. New York times skriver at Trump motsa seg selv, med tanke på «rådene» han ga til Obama tilbake i 2013.

- President Obama sa i 2012 at han ville etablere en rød linje mot bruk av kjemiske våpen og han gjorde ingenting, uttalte president Trump på pressekonferansen etter angrepet.

Angrepet i natt

I natt skjøt Trump og USA 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag, skal være stasjonert ved Shayrat.

Assad-regimet i Syria benekter at de står bak angrepet og får støtte fra Russland, som hevder at Syria ikke har kjemiske våpen. Vestlige land, samt Tyrkia, Israel og Saudi-Arabia, hevder at Assad står bak angrepet og Pentagon skriver at de har sporet flyene som utførte angrepet tilbake til den aktuelle flybasen som ble truffet i natt.

Obama ba om støtte

31. august 2013 varslet Obama et angrep mot Syria. Obama mente det kunne slås fast at det var syriske regimet gjennomførte et kjemisk angrep mot sin egen befolkning ti dager før, og at det er nødvendig å reagere, skriver NTB.

Han sa han ville be om fullmakt fra Kongressen før angrepet, selv om han mente han har myndighet til å beordre et angrep uten de folkevalgtes samtykke.

Også da var Putin i full klinsj med den amerikanske presidenten.

Putin fastholdt i påvente av avstemningen i Kongressen at syriske opprørere sto bak gassangrepet i Damaskus. Regimet i Damaskus ville ikke innlevere sine kjemiske våpen før USA sluttet å true med å angripe Syria. Det sa Syrias president Bashar al-Assad i et intervju med russisk TV, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.



Presidenten sa han mener det er riktig å gå til angrep av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Han påpekte at det er viktig å sende et budskap til andre som bryter internasjonale regler.

Den røde linja

Men ikke mange dagene etter at Obama ba om støtte fra Kongressen, ba han dem avvente sin avstemning om saken. Da hadde Obama gjort det klart at bruk av kjemiske våpen var en «rød linje» i borgerkrigen i Syria.

Seniorforsker Svein Melby konstaterte at Obama nærmest var blitt en tilskuer til Syria-konfliktens utvikling, konstaterte seniorforsker Svein Melby da.

- På en måte kan man få inntrykk av at han har mistet kontrollen og er prisgitt hva andre aktører finner på. Russland og Kongressen er faktorer Obama ikke kontrollerer, sa Melby til NTB, som kalte Obama ubesluttsom.

Det var Russlands forslag om å bringe Syrias kjemiske våpen under internasjonal kontroll, som fikk president Barack Obama til å utsette planene om et militært angrep mot regimet i Damaskus.

Obama fikk kritikk etter at det ikke ble noe av angrepet, og at han ikke hadde holdt løftet om den røde linja for kjemiske våpen, skriver New York Times.

Trump får støtte nå

Flere land støtter Trump angrep i Syria, blant dem er Storbritannia, Australia og Israel.

En talskvinne fra statsministerboligen i London sier at angrepet er et passende svar til det barbariske angrepet med kjemiske våpen utført av det syriske regimet.

Iran har på sin side fordømt angrepet, ifølge nyhetsbyrået AP. Saudi-Arabia, som lenge har vært motstandere av Assad, roser Donald Trump for «den modige beslutningen».

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener det syriske militæret bærer ansvar for ugjerningen i Khan Sheikhoun, og forstår at USA rammet det syriske flyvåpenet.

Syrias president Bashar al-Assad bærer alene ansvaret for det amerikanske rakettangrepet mot en militærbase, sier Merkel og Hollande i en felles uttalelse.



Putin reagerer

Rakettangrepet ble imidlertid ikke like godt mottatt blant Assads nærmeste allierte. Russland, mener å sitte på data som tilsier at de syriske flyene bombet et kjemisk våpenlager, og at de ikke benyttet kjemiske stridsmidler i Khan Sheikhoun.

President Vladimir Putin fordømmer angrepet som en aggressiv «handling mot en suveren stat», og sier det er ødeleggende for forholdet mellom USA og Russland.