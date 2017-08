Trump fordømmer Ku Klux Klan og nynazister, og «rasisme er ondskap»

I helga ble en 32 år gammel kvinne ble drept og 19 ble skadd under en demonstrasjon holdt av nynazister og såkalte hvite nasjonalister i Charlottesville. I etterkant har president Trump fått kjeft for å ikke gå langt nok i sin kritikk.

Like før klokka 19 norsk tid, holdt Trump en kort tale, der han sier at «rasisme er ondskap». Presidenten fordømmer Ku Klux Klan, nynazister og såkalte hvite nasjonalister (white supremacists), og kaller dem for «kriminelle og kjeltringer», melder nyhetsbyrået Ap.

- Terrorangrep

Han sa videre at rasisme, hat og fordommer ikke har noen plass i Amerika.

- Rasisme er ondskap, og de som stod bak bråket er kriminelle og kjeltringer, inkludert Ku Klux Klan, nynazister, hvite nasjonalister og andre hatgrupper som går mot alt det vi holder kjært som amerikanere, var Trumps svar til Charlottesville-angrepene i kveld.

Trump sier videre at han har lovet å gjeninnføre lov og orden i USA.

- Vi vil ikke spare på noe i kampen, sånn at ethvert amerikansk barn skal vokse opp uten vold og frykt, sa presidenten videre.

Voldsom kritikk

Etter helgas voldsomme demonstrasjoner i Charlottesville har kritikken haglet mot presidenten, både fra demokrater og republikanere. Trump sa at «mange grupper» må få skylda for bråket, og nettopp det skapte sinne hos mange:

«Det er veldig viktig for nasjonen at presidenten omtaler hendelsene i Charlottesville som det de var. Et terrorangrep av hvite nasjonalister (white supremacists)», tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio.