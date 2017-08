Trump fordømmer volden i Virginia, men får kritikk: - President, vi må kalle ondskapen ved sitt rette navn

(Dagbladet): Tre personer er bekreftet døde etter urolighetene i forbindelse med demonstrasjonene i Charlottesville i USA.

Hvite nasjonalister demonstrerte

Bakgrunnen for opptøyene er at såkalte «alt right»-aktivister, Ku Klux Klan-sympatisører og nynazister samlet seg i byen lørdag, under fanen «Unite the Rights».

Den mest dramatiske hendelsen var da en bil pløyde inn i en gruppe motdemonstranter lørdag ettermiddag.

En 32 år gammel kvinne ble drept.

Føreren av bilen, en 20 år gammel mann, er siktet uaktsomt drap.



Natt til søndag norsk tid kom også melding om at et politihelikopter krasjet i en skog i nærheten av Charlottesville. To personer omkom.

Ifølge lokale tjenestemenn er det sammenheng mellom helikopterstyrten og demonstrasjonene.

Tallet på skadde har kommet opp i 34.

Fordømte, men ...

Lørdag kveld norsk tid gikk Donald Trump ut med sin fordømmelse av hendelsene i Charlottesville, skriver nyhetsbyrået AP.

- Vi fordømmer på det sterkeste denne framvisningen av hat, intoleranse og vold, på mange sider. På mange sider. Det har pågått lenge i landet vårt, sa Trump under en pressekonferanse.

I etterkant av pressekonferansen fikk Det hvite hus spørsmål om hva Trump mente da han sa «på mange sider», og da pekte en talsperson på motdemonstrantene.

Det imponerte ikke Barack Obamas visepresident Joe Biden, som tvitret «det finnes bare en side».

Og Trump får kritikk for å ikke være tydelig nok i sin fordømmelse. I sosiale medier er mange kritiske til at han ikke omtaler demonstrantene i Charlottesville som hvite nasjonalister eller nazister.

«Herr president. Vi må kalle denne ondskapen ved sitt rette navn. Dette er hvite nasjonalister og dette er terrorisme», tvitret Cory Gardner, republikansk senator fra Colorado.

«Det er ingenting patriotisk med nazistene, Ku Klux Klan eller hvite nasjonalister. Det er det totalt motsatte av det Amerika ønsker å være», tvitret Marco Rubio, republikansk senator fra Florida og en av Trumps motstandere under det republikanske nominasjonsvalget i fjor.

Den demokratiske senatoren Chuck Schumer mener Trump «ikke har gjort jobben sin» før han fordømmer «alt right»-grupperingens handlinger i Charlottesville.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2017

Får kritikk av tidligere KKK-leder

Selv om Trump får kritikk for å ikke gå langt nok i sin fordømmelse av opptøyene, føler øyensynlig noen av demonstrantene seg truffet.

David Duke, tidligere leder av Ku Klux Klan og uttalt Trump-supporter, var i Charlottesville lørdag, og svarte raskt etter at Trump hadde kommentert opptøyene på Twitter.

«Jeg anbefaler at du tar et kikk i speilet og husker på at det var hvite amerikanere som sørget for at du ble president, og ikke venstreradikale», tvitret Duke.

«Etter at hvite amerikanere har blitt angrepet og diskriminert i flere tiår, så går vi sammen som et folk, og du angriper oss?»

Den tidligere klanlederen talte også til demonstrantene i Charlottesville, og sa blant annet at europeiske amerikanere blir «etnisk renset i vår egen nasjon».

- Vi skal oppfylle Donald Trumps løfter. Det er det vi trodde på. Vi stemte på Donald Trump fordi han sa han skulle ta landet vårt tilbake, sa Duke til journalister i Charlottesville, ifølge CNN.

Trump ignorerte spørsmål

Flere av demonstrantene hadde også Trump-plakater med seg og mange av dem ropte ifølge CNN nazi-slagord, som «blod og jord», en frase som henspiller på nazifilosofien «blut und bloden».

«Blut und bloden» var en ideologisk retning, men også et uttrykk som ble slagord i den tyske nasjonalsosialistiske propagandaen før og under andre verdenskrig.

Under pressekonferansen lørdag kveld ble Trump spurt om hva han synes om at hvite nasjonalister i Charlottesville sa at de støttet ham og var inspirert av hans valgkampanje.

Det spørsmålet ignorerte presidenten.

Demonstrerte mot statuefjerning

De hvite nasjonalistene samlet seg i nettopp Charlottesville for å demonstrere mot at byen har bestemt seg for å fjerne statuen av sørstatsgeneral Robert E. Lee fra en park i byen.

Parken, som før het Lee Park, har også fått nytt navn. Nå heter den Emancipation park (Frigjøringsparken).

Bråket i Charlottesville startet allerede fredag, da de hvite nasjonalistene gikk i fakkeltog gjennom områdene til Universitetet i Virginia. Det eskalerte til vold i løpet av natta.

Og lørdag kveld norsk tid braste altså en bil inn i en folkemengde som demonstrerte mot de hvite nasjonalistene. En person ble drept og flere titalls skadd.