Trump går til «handelskrig»

(Dagbladet): Tusenvis av demonstranter er på plass i Hamburg og protesterer mot «rikmannsklubben» som møtes under G20.



I går kveld kom bildene av brennende biler, og politi som svarte flaskekastende aktivister med vannkanoner, pepperspray og pansrede kjøretøy. Rundt 20 000 politifolk fra flere land skal håndtere de rundt 30 varslede demonstrasjonene under toppmøtet.



Samtidig jobber diplomater på spreng med et utkast til sluttkommuniké som befester hovedreglene i Verdens Handelsorganisasjon, WTO, og som kan få USA med på en slags klimaformulering, selv om Donald Trump har meldt seg ut av Paris-avtalen.

Merkels lederskap

For forbundskansler Angela Merkel, som har formannskapet i G20 i år, er det viktig å sikre at det blir et forum som tar lederskap i de viktigste spørsmålene i verden.

Men med en uforutsigbar amerikansk president som setter «America first», og ikke nødvendigvis lytter til diplomatene i sitt eget utenriksdepartement, kan alt skje.

Donald Trump har sagt at han ikke ser seg bundet av avgjørelsene i WTO. Han mener avtalen i sin nåværende form tjener land som Kina, på bekostning av USA, og vil endre reglene for tvisteløsning.

Statsminister Erna Solberg, som i dag tar plass rundt bordet sammen med verdens mektigste, understreker internasjonal handel er viktig for økonomisk utvikling, og at det er viktig for små land som Norge at de store landene respekterer WTO-regelverket.

- Vi må være tydelige på at vi ikke vil ha proteksjonisme. Så det viktigste er å finne de punkter som kan binde oss mest mulig sammen. Og når jeg snakker med amerikanske politikere, så er de veldig tydelige på at de er for frihandel. Men de er kanskje mest for bilaterale frihandelsavtaler og mer rettferdig handel. Det er jo land som driver med dumping av varer og subsidierer varer på verdensmarkedet, sier Solberg.

Klimakamp

Trump mener også at Paris-avtalen om klima er en dårlig «deal» for USA, og har trukket USA ut. Da Angela Merkel forrige uke samlet sine europeiske venner i Berlin til «fraksjonsmøte» slo hun fast at klimaavtalen ikke er gjenstand for reforhandling. Kilder med innsikt i forhandlingene før toppmøtet sier at Merkel skal ha ringt rundt til de øvrige G20-landene for å sikre backing i møtet med Trump.

Etter møtet i Berlin sa statsminister Erna Solberg til Dagbladet at hun tror det er mulig å finne felles formuleringer med USA:

- Det er litt nyanser i det Trump har sagt på det området. Han mener Paris-avtalen legger for stor byrde på USA, og vil reforhandle avtalen. Det siste er ikke aktuelt. Men så må man finne en vei og bygge bro. Jeg tror det amerikanske sivilsamfunnet, amerikanske delstater, bedrifter og byer bidrar til å skape et momentum slik at det vil være nedgang i utslipp. Jeg tror bedriftene også ser at hvis de ikke er med på den teknologiske utviklingen, vil de miste konkurransefortrinn i framtida, sa Solberg.

Kilder som kjenner til forhandlingene, sier imidlertid at det er «kraftig motbakke» på dette området.

De andre store temaene på møtet er terrorbekjempelse, migrasjon, helse og utvikling. Norge er invitert inn i selskapet blant verdens største og mektigste land for sitt engasjement for internasjonale helse- og utdanningsspørsmål sa Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin.

- Norge bidrar når det trengs

- Norge gjør en forskjell mange små og store saker internasjonalt. Det er grunnen til at vi ble invitert. Vi oppleves som lite, aktivt og fleksibelt land som bidrar når det trengs bidrag internasjonalt, sier Solberg.

Merkel har gitt henne et særlig ansvar for å bidra til at verdens mest pengemektige blar opp for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer og utdanning.

- Det er viktig å få dette med i slutterklæringen. Men så dreier det seg om å få med flere og å få landene til å komme med penger, sier Solberg.

Norge har jobbet for et bilateralt møte med Trump, men det blir det ikke noe av.

- Det er nok andre land som står foran oss i køen på G20-møtet, sier Solberg.

Møter Japan og Indonesia

Der er imidlertid bekreftet at Solberg skal ha møter med Japans statsminister Shinzo Abe og Indonesias president Joko Widodo. Det jobbes også med å få til møter med Indias statsminister Narendra Modi og med Storbritannias statsminister Theresa May.

G20-møtet er første gang USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin. Men det knyttes stor spenning til gjenmøtet mellom Trump og Merkel. Det første møtet i Det hvite hus var alt annet enn hjertelig, og møtet illustrerer motsetningene mellom USA under Trump og Europa.

-Vi europeere må virkelig ta skjebnen i våre egne hender, har Merkel uttalt etter Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen og vil ta USA i en proteksjonistisk retning.

På sitt første NATO-toppmøte i mai, et møte som nærmest var rigget for Trump, brukte han anledningen til å gi sine allierte en overhaling for å overlate for stor del av NATO-regningen til USA. Og han unnlot å forsikre at USA står ved sine forpliktelser etter artikkel fem i NATO-traktaten.