Trump har fått nok av Nord-Koreas trusler: - De vil bli møtt med ild og vrede

(NTB/Dagbladet): Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter.

Det konkluderer DIA i en analyse, referert til av The Washington Post.

I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.

Nyheten får USAs president, Donald J. Trump, til å reagere.

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før, sa presidenten i etterkant av nyheten , ifølge CNBC News.

Dystre rapporter

Presidentens kommentar var rettet mot hva som vil skje hvis Nord-Korea fortsetter å true USA. Landet skal ha kommet nærmere å realisere disse truslene nå, ifølge etterretningsinformasjonen til USA og Japan.

Dette bare en uke etter at en annen DIA-analyse ble offentliggjort av Washington Post.

Den konkluderte med at Nord-Korea allerede neste år kan nå byer i USA med raketter som kan utstyres med atomstridshode - en analyse som også er blitt gjort av sørkoreansk etterretning.

Skjøt opp rakett

Tidligere har amerikansk etterretning anslått at det vil ta minst tre år før Nord-Korea kan utvikle interkontinentale raketter som kan nå mål i USA.

Det skal være de siste rakettoppskytingene som har fått DIA til å endre sine konklusjoner. Så sent som den 28. juli, fyrte Kim Jong-uns regime opp en rakett.

- Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sa Jeff Davis, talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, ifølge NTB.

Forsterket sanksjoner

Verken DIA eller sjef for de amerikanske etterretningstjenestene, Daniel Coats, vil kommentere opplysningene om Nord-Koreas seneste nyvinning.

Nyheten kommer etter at FN nylig innførte forsterkede sanksjoner mot landet. Det fikk Nord-Korea til å sverge hevn mot USA - en viktig pådriver for avgjørelsen.

- USA vil betale dyrt for sine grufulle overgrep mot det nordkoreanske folket, lovet Ri Yong Ho, landets utenriksminister, i forbindelse med de forsterkede sanksjoner.

Mener folket blir ofrene

Disse vil ramme flere av landets viktigste eksportssektorer, deriblant gruvedrift og fiskerivirksomhet.

Samtidig vil også folket lide, ifølge Geir Helgesen.

Da Dagbladet snakket med lederen for Nordisk institutt for Asia-studier tidligere i år, var han for en mildere linje mot Nord-Korea.

Dette for å bedre leveforholdene til landets befolkning - mennesker han nå frykter vil bli ofrene for det seneste trekket fra USA.

- Det er ingen som tror at landets ledere får mindre å spise som følge av sanksjonene. Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.