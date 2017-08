Trump har hisset på seg en ny nasjon

(Dagbladet): Innbyggere i Venezuela frykter borgerkrig som følge av de massive opptøyene i landet de siste månedene.

I slutten av juli holdt regjeringen i landet valg om å sette en ny grunnlovsgivende forsamling. Valgresultatet førte til at presidenten kunne sparke nasjonalforsamlingen og danne en ny - en som støtter president Nicolás Maduro.

For å håndtere situasjonen i det kriserammede landet, har USAs president Donald Trump sagt at han ikke stenger døra for å bruke militær makt i Venezuela.

- Vi har mange alternativer for Venezuela, inkludert et militært hvis det blir nødvendig. Vi har tropper over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, sa han.

- Galskap

Trumps uttalelse får Venezuelas forsvarsminister til å reagere.

For ikke nok med at Trump slenger kommentarer til Nord-Korea, har han nå hisset på seg den latinamerikanske staten.

Den venezuelanske forsvarsministeren kaller det «galskap» at Trump er villig til å bruke militære virkemidler i det latinamerikanske landet.

- Det er galskap, en ekstrem handling. Det er en ekstremistisk elite som styrer USA, og jeg vet ærlig talt ikke hva som skjer, og hva som skal skje i verden, sier Vladimir Padrino

- Strider mot folkeretten

Nyhetsbyrået AP skriver at Venezuelas regjering kaller dette den mest voldsomme krigshandlingen mot landet i dette århundre og at Trumps kommentar er en trussel mot Latin-Amerikas stabilitet.

Venezuelas utenriksminister, Jorge Arreaza, sa i et møte med utenlandske diplomater lørdag at Trump er «rikets hersker» og sa at presidentens kommentar var en trussel mot Venezuelas suverenitet og at det strider mot folkeretten.

Arreaza anklager Trump og hans regjering for å forsøkte å destabilisere og dele Latin-Amerika og Karibien. Utenriksministeren håper at det venezuelanske folket kunne legge de politiske forskjellene til side og avvise Trumps kommentarer.

Kritiserer valget

USA, EU og en rekke latinamerikanske land har rettet kraftig kritikk mot valget i Venezuela, som ble holdt 30. juli. USA har blant annet innført sanksjoner mot landet. Sanksjonene innebærer at landet fryser verdiene og bankkontoene den venezuelanske presidenteden har i USA, samtidig som at amerikanere får ikke lov til å gjøre forretninger med ham.

USAs finansminister Steven Mnuchin har blant annet stemplet president Maduro som en diktator.

Minst 125 personer har siden april mistet livet i opptøyer og sammenstøt i landet. Det er frykt for at det skal bryte ut borgerkrig i landet, og misnøyen blant enkelte grupper i befolkningen er stor til den sittende regjeringen.

Vil ha ny presidenten

Opposisjonen i landet mener at presidenten bør gå av, fordi de mener at det er hans politikk som er årsaken til den økonomiske krisa i landet.

Tidligere denne uka ble over 40 venezuelanske nettsider, flere av dem statlige, rammet av et hackerangrep. De som sto bak angrepet har uttalt at de viser støtte til opprørerne i landet og oppfordret opposisjonen i landet til å protestere og støtte sine «tapre soldater».

Landet, som på papiret skulle ha vært et rikt land på grunn av enorme oljeressurser, sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og høy arbeidsløshet. Det er mangel på mat og folk får ikke tak i gass, så de må brenne bål.

Hittil i år har over 52 000 venezuelanere søkt asyl i utlandet. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor, ifølge NTB.

På grunn av opptøyene og uroen i landet, har USA evakuert diplomatfamilier ut av landet.