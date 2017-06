Trump har klekket ut løsningen på Mexico-muren: Solcellepanel

(Dagbladet): USAs president Donald Trump har fortalt velgerne sine at han har funnet en løsning på finansiering av dem omdiskuterte Mexico-muren.

Forslaget la han fram da han talte for ivrige velgere i Cedar Rapids i Iowa, onsdag ettermiddag, det skriver BBC.

- Vi vil bygge muren, vi trenger den, vi må stoppe narkotika i å strømme inn. Jeg skal gi dere en ide som ingen har hørt om enda, ropte presidenten fra talerstolen.

Videre fortalte Trump om planen som ifølge ham selv vil kunne skape billig energi, men også sørge for at det gigantiske prosjektet til syvende og sist vil finansiere seg selv.

I videoen øverst i saken kan du se Trump legge fram den nye ideen.

Miljøvennlig mur

- Vi tenker å gjøre noe unikt, vi snakker om den sørlige grensa, mye sol, mye varme. Vi tenker å bygge muren som en solcelle-mur, så den skaper energi og vil betale for seg selv, sa Trump og fortsatte:

- På denne måten vil Mexico måtte betale mindre penger, og det er ganske bra. Er ikke det bra?

Reaksjonen fra den oppmøtte folkemengden var ekstatisk da Trump la fram det nye forslaget som han hevdet er hans eget:

- Solcellepanel, vakkert. Jeg mener, tenk over dette, jo høyere muren bygges desto mer verdifull vil den være. Ganske god fantasi, eller hva? Bra? Det var min ide, sa presidenten.

Stor interesse

Mer enn 200 bedrifter har meldt sin interesse etter at USAs sikkerhetsdepartement sendte ut en offisiell invitasjon til å sende inn forslag til design av muren som skal strekke seg langs grensa mellom USA og Mexico.

Blant dem var det Las Vegas-baserte byrået Gleason Partners som foreslo en mur av stål, sement og solcellepaneler.

I april rapporterte noen amerikanske medier at presidenten hadde tenkt tanken sammen med republikanske ledere, under samtaler i Det hvite hus, melder BBC.

Den siste måneden har flere medier skrevet om en eventuell mur av solceller, og allerede i mars måned argumenterte to akademikere for ideen i en lengre artikkel i the Wall Street Journal.

Hvem skal ta regninga?

I begynnelsen av februar kom det fram i en rapport fra Sikkerhetsdepartementet i USA at kostnadsestimatet for den omdiskuterte muren ville ligge på 21,6 milliarder dollar.

Den gang tvitret Trump følgende:

«Jeg leser at den store grensemuren vil koste mer enn myndighetene opprinnelig trodde, men jeg har ikke blitt involvert i designet eller forhandlingene ennå. Når jeg gjør det, så vil prisen, akkurat som den gjorde med F-35 jagerflyprogrammet eller Air Force One-programmet, gå markant ned»

Det store spørsmålet har dreid seg om hvem som skal ta regninga for muren som Trump har ønsket å bygge for å stagge innstrømmingen av ulovlige innvandrere. Dette var en av Trumps aller viktigste lovnader gjennom valgkampanjen.

Ved gjentatte anledninger har Trump hevdet at Mexico skal betale for muren, om ikke annet tilbakebetale det muren vil koste.

I slutten av januar opplyste Trumps pressetalsmann, Sean Spicer, at presidenten ønsket å finansiere Mexico-muren med høye tollavgifter på mexicanske varer. Ved å innføre 20 prosent tollavgift ville USA tjene rundt 10 milliarder dollar i året, ifølge pressetalsmannen.

Nå kan pipa imidlertid få en annen lyd, det samme gjelder regningen.