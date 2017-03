Trump har signert det nye innreiseforbudet: Nekter personer fra seks land inngang

Dagbladet oppdaterer saken.

(Dagbladet): USAs president Donald Trump har med en presidentordre innført en ny, oppdatert versjon av det kontroversielle innreiseforbudet som tidligere i vinter ble slått ned på av amerikanske domstoler.

Det bekrefter Det hvite hus.

Det opprinnelige forbudet omfattet personer som har statsborgerskap i Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Libya og Jemen og nektet dem adgang i USA. I tillegg satte forbudet en stopper for alle flyktninger fra Syria på ubestemt tid.

Det nye innreiseforbudet nekter personer med statsborgerskap fra de samme landene inngang i USA, med unntak av Irak.

Dette er annerledes

Trumps rådgiver, Kellyanne Conway uttalte i ettermiddag at det nye forbudet kommer til å tre i kraft 16. mars.

I tillegg til at Irak er utelatt fra forbudet, er flere ting annerledes ved det nye innreiseforbudet:

Personer fra de aktuelle landene som har visum eller oppholdstillatelse i USA, slipper inn i USA. Det risikerte de å ikke gjøre sist gang.

Presidentordren grunngir denne gangen mer i detalj hvorfor de aktuelle landene er blitt svartelistet. Begrunnelsene er så langt ikke kjent.

I et intervju med Fox News, bekreftet også Conway at personer med oppholdstillatelse og visum kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre. Hun bekreftet allerede da at Irak ikke lenger vil være blant de svartelistede landene.

- Irak er ikke lenger på lista, basert på deres forsterkede screening- og rapporteringstiltak.

Ventet endringer som ikke var i strid med loven

I midten av februar varslet Trump om den nye versjonen av innreiseforbudet, og ABC News skrev at han kom til å sikte mot å kvitte seg med delene som kan tolkes som grunnlovsstridige.

New York Times har skrevet at det er ventet at Irak ikke lenger vil stå på lista over land det forbys ankomst fra. I tillegg har en en ikke-navngitt kilde med kjennskap til presidentordren, tatt til orde for at alle flyktninger vil nektes innreise på ubestemt tid, ikke bare syriske.

Det var også ventet at den nye presidentordren vil gi dem som allerede har oppholdstillatelse, og kommer fra et av landene på forbudslista, tillatelse til å komme inn i landet.



Mener Trump satte seg i en sårbar posisjon

Kjennelser fra dommere i flere amerikanske delstater har den siste tida satt midlertidige stopper for innreiseforbudet.



- Presidentordre er ikke lover. Bare Kongressen kan lage og vedta lover. Presidentordre må være i tråd med grunnloven og vanligvis også de andre lovene i landet. Når man skriver under på presidentordre skjer det vanligvis med omhu, og man sender de ut på høring. Det har ikke Trump gjort, sa Sofie A. E. Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet i midten av februar.

Høgestøl har tatt mastergrad i amerikansk juss, med amerikansk grunnlovsrett som spesialtema. Ifølge henne er det måten presidentordren er utformet på, som medfører utfordringer for Trump.



- Det første jeg tenkte da jeg leste innreiseforbudet, var at dette ikke var utarbeidet av jurister. Man setter seg selv i en sårbar posisjon, når man velger å gjøre dette uten å sjekke det med jurister. Trump har laget en presidentordre som rammer bredt, og som har problematiske aspekter ved seg. Han har nokså vide fullmakter til å sette immigrasjonspolitikken i landet, men det må gjøres i tråd med grunnloven, sa Høgestøl.