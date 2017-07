Trump holdt et hemmelig møte alene med Putin

NEW YORK / OSLO (Dagbladet): Hele verden fulgte med da USAs president, Donald Trump, og Russlands president, Vladimir Putin, møttes til et møte, som varte i to timer og 15 minutter under G-20-møtet i Tyskland.

Nå viser det seg at de to seinere samme dag holdt nok et møte som varte en time, uten å fortelle offentligheten om det, melder Washington Post.

Ifølge avisa skjedde møtet halvveis i middagen for statslederne. Midtveis i måltid reiste Trump seg fra plassen sin og satte seg i en stol ved siden av Putin. Trump var alene under samtalen, mens Putin bare hadde med seg tolken sin.

- Møtet understreker hvor ivrig Trump var gjennom toppmøtet for å utvikle et vennskap med Putin. I fjorårets valgkamp snakket Trump beundrende om Putin, skriver Washington Post.

Foran andre middagsgjester

Opplysningene om møtet kommer også mens Trumps medarbeidere er under etterforskning for å ha samarbeidet med russiske myndigheter for å hjelpe Trump til å vinne presidentvalget mot Demokratenes kandidat, Hillary Clinton.

Den eneste versjonen av samtalen, som medarbeiderne i Det hvite hus har fått tilgang til, var den Trump selv ga dem muntlig. Amerikanske journalister, som reiste sammen med Trump, ble ikke informert om møtet. Det ble heller ikke gitt noen offisiell beskrivelse. Ifølge New York Times finnes det heller ingen offisiell omtale av møtet internt i den amerikanske administrasjonen.

Møtet ble først omtalt i et nyhetsbrev fra Ian Bremmer, sjef for det politiske konsulentselskapet Eurasia Group, til hans klienter. Ifølge Bremer fikk han høre om møtet fra to deltakere i middagen, som bare omfattet statslederne og deres ektefeller. Møtet blir bekreftet av kilder i Det hvite hus til Washington Post.

Samtalen mellom Trump og Putin skal ha foregått foran alle de andre deltakerne i middagen, men på så lang avstand at ingen kunne høre hva de snakket om.

Samtidig som Trump og Putin så ut til å finne tonen, krangler USA og Russland om et herskapshus i Maryland i USA.

Krangler om herskapshus

USA hevder herskapshuset var spionbase. Nå krever Russland å få det tilbake

- Det som skjer nå er et brudd på internasjonale lover.

Ordene tilhører Dmitrij Peskov - en Kreml-talsmann som stilte på TV-programmet CNN Monday. Der langet han ut mot USAs beslag av to eiendommer eid av den russiske staten.

Krever overlevering

Etter mistanker om valginnblanding og spionasje, fikk de russiske diplomatene 24 timer på å komme seg ut. Nå krever russerne å få bygningene tilbake.

Dette uten at amerikanerne stiller betingelser.

- Betingelser er helt uakseptabelt. Eiendommene må gis tilbake, uten forbehold og forhandlinger, sier Peskov i CNN-programmet

Det amerikanske utenriksdepartementet sier tirsdag at de siste samtalene om saken har vært vanskelige, oppriktige og sindige, og viser et felles engasjement for å løse saken, melder NTB.

De amerikanske myndighetene konstaterer imidlertid at det ikke er oppnådd noe gjennombrudd.

Samtalene har hatt som mål å løse spørsmål som hindrer samarbeid om større saker, som krigene i Ukraina og Syria. De ble satt i gang mindre enn to uker etter at USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin møttes i Tyskland.

USA ønsker at Russland slutter å forstyrre amerikanske diplomater i arbeidet og opphever et forbud mot amerikansk adopsjon av russiske barn. Russland krever å få tilbake sine anlegg i Maryland og New York.

Diskuterte med Putin

I CNN-programmet fortalte Peskov også at eiendommene, som inkluderer et luksuriøst herskapshus i Maryland, hadde vært et samtaleemne da Vladimir Putin traff Donald Trump i Hamburg.

Der skal Trump også ha diskutert den angivelige valginnblandingen.

- Jeg spurte: «gjorde du det?», og han svarte nei. Absolutt ikke. Så spurte jeg han om det en gang til, på en helt annen måte, og han svarte: «absolutt ikke», sa Trump om sin samtale med Vladimir Putin tidligere denne måneden, ifølge The Guardian.

Tviler på Putin-innblanding

I samme intervju erkjente Trump også at «noe hendte», men at de amerikanske myndighetene må finne ut av «hva det var».

- Noe skjedde, og vi må finne ut av det, sa presidenten, ifølge The Guardian, for så å svare følgende på spørsmål om hvorvidt Putin sto bak:

- Noen sier at hvis han sto bak, så ville man ikke ha funnet ut av det. Det er et interessant poeng.

FBI og CIA enige

USAs president granskes selv for påstått samarbeid med Russland under fjorårets valgkamp. Han har også hatt en helt annen holdning til den angivelige russiske innblandingen enn forgjengeren Obama.

Dette på tross av at både FBI og CIA har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske demokratiet.

I et lukket møte i Senatet, skal representanter for amerikansk etterretning ha fortalt at Russland hadde flere grunner til å blande seg inn i fjorårets valg.

Avvist av Putin

En av grunnene var, ifølge CIA-representanter referert til av Washington Post, å få Donald Trump valgt. Et annet var å undergrave USAs demokrati.

Russland har på sin side benektet dette flere ganger, senest da Vladimir Putin ble spurt om han vurderte å påvirke det kommende valget i Tyskland.

- Det er et provoserende spørsmål du stiller. Hvorfor skulle vi gjøre det, når vi ikke blandet oss inn i USA, svarte den russiske presidenten, før han la vekt på det økonomiske samarbeidet Russland har med Tyskland.