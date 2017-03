Trump i trøbbel før avstemning om helsereform. Truer med å ikke erstatte «Obamacare» om det blir nei

(Dagbladet): Lite er mindre populært blant republikanerne enn Barack Obamas helsereform The Affordable Care Act, bedre kjent som Obamacare.

Etter planen skulle det stemmes over Trumps erstatning i Representantenes hus torsdag, men avstemningen ble utsatt til fredag.

Torsdag ble det arbeidet hardt fra Trump og andre «ja»-folk for å overbevise republikanere til å stemme ja.

Og nå krever Trump en avstemning på reformen, skriver nyhetsbyrået AP.

- La oss stemme, sa Steve Bannon, Trumps sjefsstrateg da han forlot et møte torsdag kveld.

- I sju og et halvt år har vi lovet det amerikanske folket at vi vil oppheve og erstatte denne ødelagte loven, fordi den har kollapset og sviktet familier, sier Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus.

Trump har truet republikanere med at de kan miste plassene sine i Kongressen dersom de ikke erstatter Obamacare.

Trumps melding er: «Hvis du ikke støtter forslaget, vil det bli politiske kostnader», sa republikaneren Walter Jones, skriver NTB.

«Obamacare» kan bli

CNN skriver at Det hvite hus nå sier at dersom det blir nei til Trumps helsereform fredag, så så må de finne seg i at Obamacare ikke blir erstattet.

- Det avgjøres i morgen. Eller så blir Obamacare stående, sier republikaneren Chris Collins, en av Trumps allierte.

Men Trump tar en sjanse. Torsdag kveld tør ingen å spå hvilken vei avstemningen vil gå.

- Vi har et flott lovforslag, og jeg tror vi har en god sjanse, men det er bare politikk, sa Trump torsdag, ifølge New York Times.

215 stemmer er det Trump trenger i Representantenes hus. Samtlige av demokratene har signalisert at de kommer til å stemme nei.

Dermed skal det bare 22 republikanske nei til før Trump går på et nederlag.

Leder av den konservative republikanske grupperingen «Freedom Caucus», Mark Meadows, møtte Donald Trump i Det hvite hus torsdag.

Mangler ja-stemmer

Han kan ikke garantere at det blir et ja-flertall, og sier at det fremdeles er «30 til 40» som er mot Trumps Obamacare-erstatning.

- Vi har ikke fått mange nok av våre medlemmer til å si ja på dette tidspunktet. Vi prøver å komme oss til et ja, sier Meadows til CNN.

CNN skriver også at deres anslag tilsier at 26 av republikanerne i Representantenes hus kommer til å stemme nei. I tillegg har ytterligere fire antydet at de kommer til å stemme nei.

Republikanerne er splittet i to leire. Enkelte mener de føderale utgiftene ikke kuttes hardt nok, andre er skeptiske til velgernes reaksjon på utfall som kutt i Medicaid-programmet og dyrere helseforsikring for eldre.

14 millioner mister forsikring

Endringer som ble gjort på helsereformen tidligere denne uken vil redusere budsjettunderskuddet med 150 milliarder dollar de neste 10 årene, ifølge Kongressens budsjettkontor (CBO).

Førsteutkastet av reformen ville, ifølge anslagene, redusert underskuddet med 337 milliarder dollar i samme tidsperiode.

CBO anslår at 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikringen sin neste år dersom Trumps reform blir vedtatt.

Innen 2026 vil tallet ha økt til 24 millioner.

Og det er en frykt blant republikanere for at de ikke klarer å erstatte Obamacare.

- Jeg håper vi klarer det, ellers vil vi få muligheten til å se at Demokratene samlet stiller Donald Trump for riksrett når vi mister majoriteten om to år, sier republikaneren Matt Gaetz.