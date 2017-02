Trump i trøbbel: Ligger bak alle presidentene i nyere tid

(Dagbladet): Donald Trump er i tidstrøbbel. En oversikt fra Partnership for Public Service viser at den ferske presidenten bare har fylt 12 av de 694 tomme stillingene som ventet på ham 20. januar i år.

Det er færre ansettelser enn noen av Trumps forgjengere i moderne tid. Samtlige av disse 694 stillingene må godkjennes av Senatet.

To av disse 11 kom denne uka, Senatet godkjente finansminister Steven Mnuchin og krigsveteranminister David Shulkin mandag kveld, mens Trumps arbeidsministerkandidat, Andrew Puzder, trakk seg onsdag kveld.

Bak Obama

25 dager har passert siden Trump tok over tømmene i Det hvite hus, og de 11 stillingene Trump har lykkes med å fylle er alle regjeringsposter. Ifølge The Atlantic var Ronald Reagan og George W. Bush best i klassen. Begge hadde fått hele sin regjering godkjent av Senatet etter 25 dager som verdens mektigste mann. Trump har per i dag for 60 prosent gjennom Senatet.

Obama hadde til sammenlikning fått 80 prosent av sin regjering godkjent på samme tid, mens Bill Clinton hadde 93 prosent av sin regjering på plass etter 25 dager som presidenten.

Trump: - En skam

Trump er selv den første til å innrømme at situasjonen er et problem, og hotellkongen gir Demokratene skylda for den sendrektige ansettelsesprosessen.

«Det er en skam at hele min regjering forstsatt ikke er på plass, den lengste forsinkelsen i vårt lands moderne historie. Obstruksjon av Demokratene», tvitrer Trump om saken.

Trolig har Trump også et godt poeng når han skylder på sine politiske motstandere. Bare noen får Demokrater i Senatet har stemt for å Trumps statsråder, og partiets ledelse har insistert på å bruke mesteparten av de tilmålte 30 timene debatt på nær sagt hver eneste av Trumps nominasjoner, skriver The Atlantic. Slikt tar tid, og resultatet gjør Trumps første dager som politiker tøffere enn nødvendig.

Demokratene har også uteblitt fra komitémøter for å få voteringer om godkjennelse utsatt, ifølge The Atlantic.

661 tomme seter

Samtidig viser også tallene fra Partnership for Public Service at Trump-administrasjonen har vært treg på avtrekkeren. I skrivende stund er det kun 23 stillinger som faktisk venter på godkjennelse i Senatet, mens hele 661 stillinger fortsatt har tilgode å bli fylt av presidenten. Dermed har Donald Trump fortsatt en tour de force i organisatorisk politisk øvelse framfor seg de neste ukene.

Når det gjelder de viktigste stillingene, statsrådspostene, har mange av presidentene i nyere tid hatt alle sine kandidater klare i god tid før innsettelsesseremonien. Slik var det ikke med Trump, som brukte dagene etter tiltredelsen på å finne flesteparten av sine statsråder.

Majoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell, var i likhet med Trump ikke nådig i beskrivelsen av Demokratenes opptreden i disse dager.

- Vi har sett obstruksjon uten sidestykke fra våre kollegaer på den andre siden, sa McConnell i Senatet tirsdag.