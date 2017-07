Trump jr. fortalte ikke sin far om møtet med russisk advokat:

(Dagbladet): Det har stormet rundt Donald Trump jr. de siste dagene etter et møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

- Bortkastet

Trump jr. ble lovet kompromitterende informasjon om demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton før møtet, og tirsdag delte han selv en epostutveksling mellom seg selv og en person som lovet «ødeleggende informasjon» om Hillary Clinton.

Men møtet ble ingen suksess, skal vi tro Donald Trumps eldste sønn.

- Det var 20 bortkastede minutter, sier Trump jr. i et intervju med Fox News.

Han sier at han ikke fortalte sin far om møtet med den russiske advokaten.

- Det var ingenting. Det var ingenting å fortelle om, sier han.

Litt selvkritikk

Trump jr. likevel en porsjon selvkritikk og sier at han «i etterpåklokskapens lys gjerne skulle ha gjort ting litt annerledes».

- Jeg hadde lest om skandalene og at folk kanskje underrapporterte saken i lang tid, så kanskje hadde det noe med det å gjøre. Jeg visste ikke om det var noe kredibilitet, jeg visste ikke om det var noe bak det, jeg kan ikke stå inne for informasjonen. Noen sendte meg en epost. Jeg kan ikke noe for hva folk sender jeg. Jeg leste det, og svarte, sier Trump jr. til Fox News Sean Hannity.

Møtet med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja fant sted i New York i juni i fjor - to uker etter at Donald Trump vant den republikanske nominasjonen. Også Trumps svigersønn Jared Kushner og hans daværende valgkampsjef Paul Manafort var til stede under møtet i Trump Tower.

Avsløringene de siste dagene førte altså til at Trump jr. tirsdag publiserte epostutvekslingen mellom seg selv og den tidligere journalist Rob Goldstone.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017 Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

I epostene får Donald jr. beskjed om at russiske myndigheter har informasjon som kan rette mistanke mot presidentkandidaten Hillary Clinton og hennes forhold til Russland.

I en uttalelse sier Trumps sønn at han har lagt ut utvekslingen for å «være helt åpen».

I svaret sitt til Goldstein, skriver Donald jr. at hvis «hvis det er det du sier, så elsker jeg det».

- Research

Trump-organisasjonen har bekreftet at epostene er autentiske.

- For meg var dette research av motstanderen. De hadde noe, du vet, kanskje konkrete beviser på alle historiene jeg hadde hørt om ... så jeg ville høre hva det var. Men det kom ingenting ut av det, og det var helt tydelig at det ikke var det møtet handlet om, sier Trump jr.

Advokaten, Natalia Veselnitskaja, har også tirsdag benektet påstandene om at hun skal ha hatt «noe skadelig eller sensitiv informasjon om Hillary Clinton, og at «det var ikke min intensjon å ha det».

På spørsmål fra NBC om hvorfor Trump jr. trodde hun hadde den typen informasjon, svarer Veselnitskaja:

- Det er godt mulig at de virkelig ønsket seg den type informasjon. De ville så gjerne ha det at de bare hørte de tankene de ønsket.

Presidenten selv har rost sin sønns åpenhet. Han kaller sin sønn en «høykvalitetsperson» og legger til at han «applauderer åpenheten».

Men ikke alle slår hendene sammen i taktfast applaus av presidentsønnen.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, mener epotsutvekslingen til Donald Trumps sønn beviser at Russland ga informasjon til Trump-kampanjen.

Schiff vil nå at Donald Trump jr. skal vitne foran komiteen og besvare på spørsmål om møtet han hadde med en russisk advokat i juni 2016, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Schiff sier han er bekymret for at det fins flere opplysninger om Russlands innblanding i valget, og han kaller møtet for «en forbrytelse mot løftet i statsborgerskapet».